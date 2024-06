Nota informativa recupero edificio del Forte Arbuticci

Recuperato uno degli edifici di pertinenza del Forte Arbuticci a grave rischio di perdita.

Stanno volgendo al termine i lavori di restauro di uno degli edifici di pertinenza del Forte Arbuticci, iniziati lo scorso il 17 marzo 2023.

Questo intervento fa parte del progetto complessivo di valorizzazione del Forte Arbuticci con la realizzazione al suo interno del Memoriale Giuseppe Garibaldi stilato dall’Arch. Pietro Carlo Pellegrini in occasione delle Celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, e che prevedeva anche il recupero degli immobili di pertinenza del Forte presenti nelle immediate vicinanze e che un tempo furono funzionali alle attività militari del luogo.

L’edificio oggetto dell’intervento, di circa 120 mq, nello specifico era destinato ad alloggio dell’Ufficiale Comandante dell’Opera e della Compagnia di Artiglieria e, non svolgendo più la sua funzione originaria per la dismissione della fortificazione, come gli altri edifici, è stato soggetto al naturale degrado che colpisce le strutture inutilizzate.

Pellegrini, progettista e direttore dei lavori, ha previsto la conservazione integrale dei singoli caratteri architettonici e storici; è stato un restauro filologico e rispettoso delle caratteristiche tipologiche e costruttive affinché l’edificio mantenesse una percezione di fedeltà alle caratteristiche originarie pur con la capacità di creare nuovi e tipi di legami, spaziali e tecnici con le nuova destinazione d’uso, in modo da far diventare l’insieme delle parti un vero e proprio ed unico organismo. La prospettiva progettuale di questo intervento è adibire questo edificio a caffetteria e bookshop, una volta che verrà restituito al Polo Museale di Caprera in capo alla Direzione regionale musei.

L’intervento, gestito dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, è stato realizzato con un finanziamento ministeriale e affidato alla dall’impresa aggiudicatrice “Euroscavi snc di Falcone e figlio” di Valva (Sa) per un importo di 316 mila euro.