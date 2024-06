Aou Sassari: aperti il nuovo reparto di Chirurgia vascolare e la sala di Angiografia di ultima generazione

All’ospedale Santissima Annunziata spazi e strutture completamenterinnovati e attenzione al benessere dei pazienti. Miglioramento delleliste d’attesa chirurgiche per le patologie vascolari

Sassari 24 giugno 2024 – Progettati per offrire ai pazienti le più

avanzate tecnologie e un ambiente di cura ottimale. Spazi completamente

rinnovati e accoglienti caratterizzati da un _design_ moderno e

funzionale, con particolare cura e attenzione al benessere dei pazienti.

Le pareti con diverse tonalità di azzurro, un colore rilassante scelto

appositamente per creare un’atmosfera serena e favorire il recupero.

Sono il nuovo reparto di Chirurgia vascolare che si trova al quarto

piano del corpo centrale del Santissima Annunziata e la nuova sala di

Angiografia collocata al secondo piano dell’ospedale. I colori del

reparto degenze con le diverse tonalità del verde, in un disegno

cromatico in contrasto con il giallo ocra, sono stati scelti nell’idea

di creare un’atmosfera accogliente e rilassante durante il ricovero dei

pazienti e nel più ampio progetto aziendale di umanizzazione delle

cure.

«I lavori di ristrutturazione della Chirurgia Vascolare e la

realizzazione di una nuova sala di Angiografia, fanno parte di un

percorso intrapreso nell’ambito del piano di ammodernamento che la

nostra azienda sta portando avanti – ha dichiarato Antonio Lorenzo

Spano, direttore generale dell’Aou di Sassari. – Abbiamo realizzato un

completo rinnovamento delle strutture, finanziato con i Fondi europei

per lo sviluppo e coesione 2014/20 (FSC). Il reparto ha 20 posti letto

distribuiti in 6 stanze diverse per tipologia: singole, doppie o con

quattro posti. Dopo un anno e mezzo di lavori, la Chirurgia vascolare

insieme alla sala Angiografica del Santissima Annunziata, sono solo gli

ultimi tasselli di un lavoro di modernizzazione e adeguamento

tecnologico delle nostre strutture».

«Il reparto è stato realizzato con l’obiettivo di ottimizzare i

percorsi nelle prestazioni erogate dalla Chirurgia vascolare spesso di

alta complessità in pazienti “fragili” e in regime di urgenza ed

emergenza, garantendo al contempo un percorso di cura personalizzato e

sicuro», ha affermato il dottor Gian Franco Fadda, direttore della

Struttura complessa di Chirurgia vascolare ed endovascolare.

Centro di riferimento per il nord della Sardegna e per i territori del

Nuorese e dell’Ogliastra, la Chirurgia vascolare ed endovascolare è

una Struttura complessa a cui afferiscono la struttura semplice

“Metodiche mininvasive ed endovascolari”, di cui è responsabile il

dottor Sandro Ciccarello e la struttura semplice “Chirurgia

flebologica”, di cui è responsabile il dottor Franco Piredda.

«La nostra struttura è estremamente importante per il territorio e per

tutto il centro nord dell’isola per quanto riguarda le emergenze

vascolari aortiche, periferiche e traumi – ha sottolineato il dottor

Fadda – È un centro ad alto volume per la chirurgia vascolare

maggiore sia in elezione che in emergenza/urgenza e collaboriamo con i

colleghi degli altri reparti in un’ottica multidisciplinare_. _Grazie

all’aumento dei posti letto, si è passati da 8 a 20, ci aspettiamo un

abbattimento importante delle liste d’attesa chirurgiche in tutti gli

ambiti di interesse chirurgico vascolare».

La nuova sala di Angiografia si aggiunge a quella presente nelle

Cliniche di viale san Pietro per garantire una maggiore disponibilità

di servizi. La nuova sala è dotata di apparecchiature all’avanguardia e

permette diagnosi precise. La superficie è di circa 320 metri quadrati

e comprende la sala angiografica, la stanza controllo, la sala per la

preparazione e il risveglio dei pazienti, gli spogliatoi, la stanza di

refertazione e i locali tecnici.

«Abbiamo un nuovo angiografo di ultima generazione e la sala è dotata

di ulteriore strumentazione altamente tecnologica: questo permette ai

nostri specialisti di eseguire procedure diagnostiche e terapeutiche con

la massima precisione e sicurezza – ha sottolineato il dottor Aldo

Pischedda, direttore della Struttura semplice dipartimentale di

Radiologia vascolare e interventistica – La collocazione ottimale della

struttura consente l’immediato accesso al trattamento radiologico

interventistico, fattore particolarmente rilevante per le patologie

tempo dipendenti e in particolare per l’ictus ischemico. Grazie a

queste nuove tecnologie, gli interventi sono minimamente invasivi e

questo migliora in maniera significativa le prospettive di guarigione

per i pazienti».

Il progetto per la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico e

antincendio è stato realizzato dall’ingegner Roberto Manca, direttore

della Struttura complessa “Progettazione e innovazione tecnologica”.

I lavori sono stati finanziati con i fondi FSC 2014/2020 e, nello

specifico, 700.000,00 euro sono stati destinati al reparto di Chirurgia

vascolare e 995.000,00 euro per la realizzazione della sala di

Angiografia.

Per altre notizie clicca qui