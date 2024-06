Mitch B.: arriva “Olè” e dj set tra Papeete Beach, Donna Rosa e Dunes Ibiza

Giugno 2024 è decisamente intenso dal punto di vista degli impegni musicali per il dj romagnolo Mitch B.

Partiamo con una nuova produzione, che esce questa volta su Black Lizard. E’ Mitch B., MaTo Locos, Antho Decks – “Olè” ed è un brano davvero strapieno di energia. Una tromba carica di ritmo chi ascolta, regalandogli una voglia di ballare irresistibile. “E’ un disco latin tech, una collaborazione Italia – Francia”, racconta Mitch B. “C’è tromba che rimane in testa, dall’inizio alla fine. E come se non bastasse, ci sono anche le percussioni del francese Antho Decks. La collaborazione è nata all’Amsterdam Dance Event 2023, in una serata dove io e Antho abbiamo suonato assieme. Abbiamo notato che c’era forte sinergia nelle nostre sonorità. Assieme ai MaTo Locos, abbiamo realizzato la traccia che è pronta per l’estate…. Riassumendo, vai di fiati!”.

Ed eccoci adesso alle serate, che sono moltissime. Come sempre Mitch B. è resident al Papeete Beach e non solo. Proprio a giugno 2024 spesso viaggia con il Papeete tour in giro per l’Italia per regalare il suo sound eclettico ai party della celeberrima spiaggia di Milano Marittima. E poi di casa al Donna Rosa a Marina di Ravenna… e pure ad Ibiza, dove si è già esibito più volte durante questa calda (musicalmente!) primavera 2024. Mercoledì 19 giugno è al Dunes, uno degli hot spot dell’isola.

Mitch B., MaTo Locos, Antho Decks – Olè

Chi è Mitch B.?

Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature.

Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d’Italia e non solo. Solo per quel che riguarda l’estate 2023 si è esibito nel privé del Pacha, ad Ibiza e pure al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia; ha diviso la console con top dj come Gregor Salto e Kryder; ha regalato il suo sound a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina…

La sua musica la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all’estero. Dove? ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all’Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito, oltre che al Pacha, anche al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp. A Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l’Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.

Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d’eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L’Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.