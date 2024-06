Data Revolution: a Cagliari due eventi sulla Data Governance con Donatella Taurasi

La docente della Haas School of Business della University of California Berkeley ospite del primo incontro del progetto SC4SC e del Think Tank Data Governance.

Cagliari, 3 giugno 2024 – Il 31 maggio 2024, negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari, si è svolto l’evento “Data Revolution, prepararsi alla rivoluzione digitale.” Si tratta del primo dei cinque appuntamenti della rassegna promossa dal progetto Smart Companies For Smart Cities (SC4SC), realizzato da Apply con il contributo di Sardegna Ricerche. L’evento ha visto come ospite d’eccezione Donatella Taurasi, Haas School of Business, University of California Berkeley ed esperti del settore universitario, imprenditoriale e della pubblica amministrazione.

Nel pomeriggio, nella sede di Apply, si è svolto invece il Think Tank Data Governance, un evento dedicato agli imprenditori locali e alla community di innovatori.