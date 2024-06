L’assessore alla Sanità Bartolazzi in visita in Ogliastra

Il responsabile della Sanità dell’esecutivo regionale ha incontrato i direttori delle strutture dell’ospedale e del territorio.

Lanusei, 22 giugno 2024 – Una visita definita “proficua” e una sanità, quella ogliastrina, che presenta criticità, ma anche buone basi da cui ripartire e tante potenzialità di miglioramento. Queste le impressioni dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che nella giornata di ieri ha fatto la sua prima visita alle strutture della Asl Ogliastra. Ad accoglierlo a Lanusei il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Marras, il direttore del presidio ospedaliero N.S. della Mercede, Luigi Ferrai, e il consigliere regionale ogliastrino del Partito democratico, Salvatore Corrias.

L’assessore ha dedicato la mattinata ad incontrare i direttori delle strutture dell’ospedale Nostra Signora della Mercede e i dirigenti medici, ascoltando attentamente gli input provenienti dai professionisti. Presenti anche alcuni rappresentati sindacali del territorio. Dopo l’incontro, l’assessore è stato accompagnato dal direttore del presidio ospedaliero Luigi Ferrai e dai direttori delle strutture, per una lunga visita all’interno dell’ospedale, dove Bartolazzi ha incontrato e salutato medici e personale sanitario.

Nel primo pomeriggio, il trasferimento a Tortolì, dove l’assessore ha visitato il Distretto, accolto dal direttore Sandro Rubiu e dalla direttrice dei servizi-socio sanitari della Asl, Lorena Paola Urrai. Nella sala riunioni del Centro di salute mentale, l’assessore si è intrattenuto a lungo con i direttori dei servizi del territorio, ascoltando con interesse e con grande spirito di apertura al dialogo.

Una giornata lunga e fruttuosa, in cui Bartolazzi ha potuto scattare una fotografia dello stato della sanità ogliastrina e in cui si è fatto carico delle necessità manifestate durante gli incontri. L’assessore ha promesso, infine, un suo ritorno in Ogliastra nel breve periodo.