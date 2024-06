Costantino Mura: 36° al RIS e la gioia del Rally Di Casa

Ottima prestazione per l’equipaggio sardo che al Rally Italia Sardegna ha vissuto da protagonista la tappa italiana del mondiale WRC a bordo di una Skoda Fabia Rally2 Evo. Al termine delle sedici massacranti prove speciali ha concluso in 36° posizione pur contando tre penalità.

Costantino Mura: 36° al RIS e la gioia del Rally Di Casa

Tempio Pausania (SS)- Costantino e Marco Demontis hanno ritrovato il sorriso; quello smagliante, quello tipico di chi non solo ha raggiunto l’obiettivo prefissato ma che ha anche coronato un sogno.

I due sardi in forza all’Autoservice hanno portato a termine un difficilissimo Rally Italia Sardegna valevole per il WRC, il campionato del mondo rally, a bordo della performante Skoda Fabia Evo di categoria Rally2 curata impeccabilmente dalla bergamasca MFT. Tutte le sedici prove sono state completate con soddisfazione specie in rapporto all’alto numero di ritirati che ha sancito il tasso di difficoltà della corsa. La trentaseiesima posizione è un vanto per il pilota di Tempio ed il suo naviga che anzi, potrebbero pure recriminare per tre penalità che li vedono attardati di ben quattro minuti e dieci nella classifica generale.

Dichiarazioni

“Abbiamo preso tre penalità per partenza anticipata- si sofferma il driver tempiese- per questioni di centesimi di secondo. Eravamo molto concentrati e questi sono i tipici errori che possono accadere quando si è tanto “nella parte”. Poco male… serviranno da lezione per le prossime occasioni ma nulla tolgono all’orgoglio di aver finito un rally simile senza aver fatto il benché minimo graffio alla vettura; ci siamo potuti godere ogni metro di prova speciale senza patemi di altra natura. È stata un’esperienza davvero appagante!”

“Una gara di mondiale è sempre affascinante e questa, per giunta, si correva sugli sterrati di casa. Siamo felici di aver potuto vivere intensamente questa sfida a bordo di una vettura a noi nuova e capace di trasmettere davvero molte emozioni” gli ha fatto eco il navigatore Marco Demontis al suo quinto appuntamento iridato.

Ora bisognerà archiviare in fretta questa gioia perché tra poco sarà già tempo di San Marino Rally: il Campionato Rally Terra Storici incombe e la voglia di rivalsa, dopo i due guasti che hanno negato due secondi posti assoluti a Mura e Demontis, è tanta; la loro Ford Sierra scalpita e l’ottimo risultato sardo non fa che aumentare la frenesia dell’attesa.

La stagione sportiva dell’equipaggio Costantino Mura-Marco Demontis è supportata da Multimed, Nieddu, Dianel, Kartel System e DiSport e Salute.