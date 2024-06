Cagliari: Conferenza Internazionale di Scienze dello Sport Unica

Cagliari: 3^ Conferenza Internazionale di Scienze dello Sport Unica (USSIC)

Inizierà domani 19 giugno e proseguirà fino a venerdì 21 laevento annuale organizzato dalla facoltà di Medicina e chirurgia (corsi di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive e in Scienze delle attività motorie preventive e adattate), che mira a riunire professionisti, ricercatori, studenti e scienziati dello sport.

La conferenza, che si aprirà domani alle ore 15 nell’aula magna Boscolo della Cittadella Universitaria di Monserrato, offre un’opportunità importante per condividere conoscenze, scoprire nuove tendenze e creare connessioni nel campo delle scienze dello sport, il tutto in un ambiente stimolante e collaborativo per tutti i partecipanti. La conferenza ospiterà, per la prima volta, un simposio specifico sulla genetica della performance fisica e degli infortuni nello sport con scienziati di spicco nel campo.

Una delle missioni chiave della terza edizione della conferenza sarà promuovere la personalizzazione dell’allenamento attraverso le ultime conoscenze nel campo della genetica.

Per promuovere la ricerca tra i giovani, è stato istituito anche il Premio Giovani Ricercatori Unica Sport Scienze International, per le migliori presentazioni orali e poster presentate dai ricercatori Junior (under 35 anni) e Senior (over 35 anni) durante il Congresso che saranno valutati da una commissione composta da scienziati di fama internazionale provenienti dalle undici università estere che parteciperanno all’evento

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 con inizio alle 1930 al Forte Village. Nella giornata conclusiva di venerdì 21 al CUS si svolgeranno workshop, attività sul campo e test sulle principali discipline sportive.

Per altre notizie clicca qui