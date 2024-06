Comitati e associazioni ambientaliste: segnalazione

Gent.mo Mauro Pili,

la presente vuole essere una segnalazione della situazione attuale del panorama dei comitati sardi di ispirazione ambientalista-ecologista, in particolare in relazione alla opposizione allo sfruttamento sfrenato della terra sarda in nome della cosidetta transizione ecologica.

Il sedicente Cordinamento dei comitati sardi non rappresenta affatto la realta’ delle associazioni e dei comitati di ispirazione ambientalista che invece, nella loro globalità, dovrebbero godere del diritto di poter esprimere la loro opinione per esempio nell’audizione prevista nella giornata di domani, 6 giugno 2024, presso la sede del Consiglio regionale della Sardegna, davanti alle Commissioni IV e V.

Alcuni comitati spontanei come il CEC (Comitato Ecologico Consapevole), Shardana, ecc. e alcune associazioni ambientaliste come Is Pipius No Si Tocant (registrata come APS e regolarmente iscritta al Runts) avrebbero pieno diritto di intervenire sulla grave problematica della speculazione energetica in Sardegna e a tal fine hanno presentato apposita richiesta con PEC indirizzata alle Commissioni di cui sopra del Consiglio Regionale sardo. Sino ad ora però nessuna risposta è pervenuta ai mittenti.

Prenda dunque atto che in attesa di novità dell’ultima ora non tutte le voci dei comitati sarebbero rappresentate e che ciò non garantisce l’emersione della verità sul fenomeno inquietante in atto della transizione energetica e, in generale, della transizione ecologica, fenomeno la cui vera motivazione non è affatto chiara e che in ogni caso non corrisponde a quanto il mainstream diffonde ai quattro venti con martellanti campagne di false informazioni e di vero e proprio indottrinamento ideologico!

Quindi, stimatissimo, prenda atto di quanto detto e, se ritiene, divulghi pure la cosa se, come e quando lo ritenesse opportuno! A sua disposizione per qualunque chiarimento!

Sappia comunque che le realtà associative e i comitati di cui sopra sono totalmente schierati per la difesa del territorio sardo in opposizione a qualunque servitù di natura militare, economica, energetica, politica, culturale, ecc.

Con l’occasione la invitiamo a presenziare, in qualità di professionista dell’informazione, ai lavori e alle manifestazioni previste per la giornata di domani 6 giugno 2024 al Consiglio Regionale in via Roma 25.

Grazie per l’attenzione,

Buon lavoro

Alberto Casu (Presidente del CEC, membro consigliere del coordinamento Is Pipius…., ecc.) a nome di tutte le realtà citate nel testo.