Coldiretti Nord Sardegna: movimentazione animali vivi, incontro con Regione: dalla prossima settimana confermata tratta settimanale per tutta estate

Importante passo avanti per sostenere allevatori oggi esasperati dal rischio perdite economiche e mercati

Arrivano buone notizie per gli allevatori sardi. Si apre una breccia sull’annoso problema che attanaglia in questo periodo, ogni anno, tanti allevatori sardi (in particolare di bovini) a causa della movimentazione dei capi animali verso il resto del Paese fortemente compromessa per la mancanza di posti nelle navi. Arriva dalla regione la rassicurazione che dalla prossima settimana sarà disponibile una tratta navale settimanale dedicata proprio al trasporto di animali vivi.

Un grande passo avanti con la notizia arrivata oggi dopo la riunione tra le associazioni di categoria, in primis Coldiretti che si è spesa fortemente per sbloccare la situazione, gli assessorati regionali dei Trasporti e dell’Agricoltura, con l’armatore della compagnia navale Grendi, Bruno Musso e una folta delegazione di imprenditori e allevatori sardi, in particolare della Gallura, territorio fortemente interessato da questa problematica.

Plauso

Un importante passo avanti compiuto oggi e che potrebbe sbloccare una situazione che stava mettendo a repentaglio i fatturati di molte aziende di allevamento. “Siamo soddisfatti di questo primo passo che potrebbe dare una boccata d’ossigeno importante ai tanti allevatori che mandano nel resto del paese (in particolare nel Nord Italia) gli animali nei centri di ingrasso – commenta Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna presente alla riunione con Regione e rappresentanti del settore – anche in queste settimane avevamo tenuto molto alta l’attenzione e sollecitato le istituzioni sul problema che sta creando ripercussioni al settore, sia per il mancato introito sulle vendite a causa delle difficoltà nel trasporto che per l’aumento dei costi per dover mantenere gli animali che avrebbero venduto – conclude – oggi arriva una importante notizia.

Secondo il direttore Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti, tra i presenti nella delegazione Coldiretti all’incontro, inoltre “questa è una risposta tanto attesa dalle tante aziende del territorio che chiedevano interventi concreti – rilancia – ora ci attendiamo un cambio di passo per garantire con certezza un trasporto degli animali nelle navi costante ma anche l’attivazione di nuovi interventi strutturali”.