Carceri: Sdr, ragazzo 23 anni extracomunitario muore in ospedale dopo tentativo suicidio a cagliari-uta

“Un tentativo di suicidio, per impiccagione, verificatosi venerdì nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta, si è trasformato in una tragedia in Ospedale. Dopo due giorni di agonia in Rianimazione, A.M., un ragazzo di 23 anni, extracomunitario, si è spento stamattina. Una notizia ancora più sconfortante in una giornata in cui l’Italia festeggia il 78/esimo anniversario della Repubblica e la Costituzione”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” sottolineando che “ogni suicidio in carcere è una tragedia che addolora e la cui responsabilità ricade sullo Stato incapace di garantire la sicurezza a ciascuna persona detenuta. Questo di Cagliari-Uta è il secondo suicidio, in due mesi, dall’inizio dell’anno”.