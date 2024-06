Aeroporto di cagliari elmas, Bertolotti e Mura: “Sogaer nel caos. Subito nuove nomine

Aeroporto di cagliari elmas, Bertolotti e Mura: “Sogaer nel caos. Subito nuove nomine ineccepibili. E’ l’ora della responsabilità. Ci si fermi prima che sia troppo tardi”, Cagliari, 2 giugno 2024 – “Siamo profondamente preoccupati e addolorati per aver appreso dalla stampa che i vertici di Sogaer occupano illegittimamente gli scranni da cui dipende l’amministrazione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Preoccupazione ancora maggiore se pensiamo che gli atti da loro assunti in questo periodo sono privi di efficaci perché adottati da organi non legittimati. Spiace davvero e siamo solidali con gli amministratori che dovranno restituire le somme indebitamente percepite da Sogaer (o anche da Sogaerdyn o Sogaer security?)”. Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

“Ma il problema, adesso, è molto più serio – proseguono –. Come è noto, sebbene le decisioni contrarie di tutte le autorità di controllo, da Anac a Enac per arrivare alla Corte dei conti, l’attuale dirigenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano non vuole sentire ragioni e intende andare avanti sulla strada della cessione dell’aeroporto a favore di un fondo privato scelto, tra i tanti esistenti al mondo, con criteri arbitrari. Per farlo intende non seguire la normativa nazionale ed europea e sembra avere problemi anche con il buon senso”.

“Per procedere in questa dissennata ambizione alla svendita, le determinazioni della società Sogaer non sono ininfluenti – aggiungono Bertolotti e Mura –. Ora che i responsabili della Camera di Commercio dovranno procedere alla nomina di un Consiglio di amministrazione formato, questa volta, secondo le indicazioni della legge e non rispondente a parametri di simpatia e comparia, noi vogliamo fare un appello al Presidente della Camera di commercio e a chi, ancora, lo voglia seguire con sprezzo del pericolo e del proprio patrimonio: si fermi. Proceda a individuare un parterre di personalità di indiscussa capacità, scelti tra giuristi, economisti, trasportisti e professionisti di chiara fama. Metta i cittadini in condizione di avere fiducia nelle istituzioni facendo nomine adeguate al grave momento delle scelte per il futuro di Cagliari e del suo aeroporto”.

“Da tutti i candidati sindaci della città è giunto uno stop, forte e chiaro. La presidente della Regione, con grande senso delle istituzioni e molta saggezza, ha chiesto di approfondire gli argomenti e ha sempre ripetuto che l’aeroporto della capitale della Sardegna non può andare fuori dal controllo della parte pubblica”.

“È il momento della responsabilità. Si segua la legge, le indicazioni della Corte dei conti e della ragioneria generale dello Stato. Si annullino tutte le deliberazioni adottate da organi senza competenza, si risarciscano le casse societarie espoliate, si proceda ad una nomina di un Consiglio di amministrazione ineccepibile”.

“Noi saremo, come sempre, al fianco delle scelte che seguono la legge e delle scelte democratiche delle istituzioni rappresentative. E sebbene ci giungano alle orecchie minacce di azioni di chi riterrebbe lesa la propria (sic) immagine, non abbiamo paura: continueremo senza sosta a fare tutto il poco che possiamo per difendere i nostri associati, gli imprenditori del Sud Sardegna e, pur con la modestia delle nostre forze, l’aspirazione di tutti i sardi alla libertà di movimento. Liberi di volare e di non essere colonia, finalmente”, concludono Alberto Bertolotti e Fausto Mura.