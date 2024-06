Calciomercato, il futuro di Osimhen

Calciomercato, il futuro di Osimhen è ormai lontano da Napoli. Ecco le quote dei bookmakers. Da protagonista dello Scudetto a partente (quasi) sicuro.

In poco più di un anno, Victor Osimhen è passato dall’essere il beniamino della piazza partenopea ad apprestarsi a diventare un lontano ricordo. Il Napoli che verrà, guidato con ogni probabilità da Antonio Conte, pare destinato a fare a meno del bomber delle ultime quattro stagioni degli azzurri, corteggiato da mezza Europa e pronto per una nuova avventura per rilanciare le ambizioni personali e riscattare una stagione condizionata dagli infortuni e dal rendimento altalenante di tutta la squadra.

Quale sarà la prossima tappa della sua carriera? Per i bookies, la risposta si muove sull’asse Parigi-Londra…

Tra “Rouge-et-Bleu” e “Blues” – Stando alle ipotesi di Betclic, la destinazione più probabile per Osimhen è quella del Paris Saint-Germain, che dovrà adempiere al non semplice compito di sostituire Kylian Mbappé.

La quota di un approdo sotto la Tour Eiffel è di 2.25. Seguono, in ordine di probabilità, due compagini che ambiscono a mettere in discussione il dominio in patria del Manchester City, ovvero Chelsea e Arsenal, le cui chance di aggiudicarsi la corsa all’attaccante nigeriano sono date rispettivamente a 2.50 e a 4.00 (per Sisal la destinazione “Gunners” è a 3.50).

A 4.50, invece, un’improbabile permanenza al Napoli, mentre un trasferimento in Arabia Saudita è stimata a 7.50. In questa speciale previsione, gli altri club italiani inseguono a distanza siderale. Inter, Juventus, Milan e Roma sono infatti appaiati a quota 50.00.