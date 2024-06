M.O.M.E.N.T.U.M: al Liceo Motzo di Quartu Sant’Elena

M.O.M.E.N.T.U.M: al Liceo Motzo di Quartu Sant’Elena un progetto PCTO di formazione sulla comunicazione digitale.

“M.O.M.E.N.T.U.M” è un progetto PCTO nato per arricchire la formazione degli studenti del Liceo R.B Motzo di Quartu Sant’Elena nel campo della comunicazione digitale.

Il percorso, gestito da Apply grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, ha visto la collaborazione di partner esperti di questi ambiti, provenienti sia da Startupitalia (principale magazine italiano dedicato all’innovazione) che da Worldy (media indipendente leader per l’informazione Under 30 in Italia).

IL PROGETTO

Durante il corso del progetto, i ragazzi si sono immersi in moduli dedicati al public speaking, copywriting e content creation. Il percorso è stato portato avanti in doppia lingua per favorire la familiarizzazione con la lingua della comunicazione: l’inglese. La collaborazione con esperti provenienti da Startupitalia, Worldy e Apply ha arricchito l’esperienza degli studenti, offrendo loro una visione autentica e aggiornata del settore della comunicazione digitale.

Divisi in 5 team, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scegliere e sviluppare un tema giornalistico tra fashion, entertainment, food, travel e attualità. Utilizzando blog, rubriche social e podcast come output, hanno creato contenuti mirati, applicando le competenze acquisite durante le lezioni. Il progetto si è concluso il 23 aprile con un evento finale, in cui i cinque team hanno esposto di fronte a una giuria di esperti i propri lavori. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team E+, che ha realizzato una pagina Instagram dedicata all’intrattenimento, curando il logo, i colori e i contenuti.

“M.O.M.E.N.T.U.M” non si è limitato a stimolare la produzione di contenuti di qualità, ma ha anche supportato attivamente gli studenti nell’uso consapevole degli strumenti e delle competenze digitali e all’allenamento delle cosiddette competenze trasversali, preparandoli in modo efficace per le sfide del mondo professionale.

Inoltre, agli studenti è stato somministrato un questionario per valutare la loro autoconsapevolezza delle soft skills prima e dopo il percorso. Questo strumento, sviluppato da Apply in collaborazione con l’Università di Cagliari, mira a fornire agli studenti un’analisi delle proprie competenze personali, valutando l’impatto del percorso “M.O.M.E.N.T.U.M” sulla consapevolezza degli studenti in relazione al loro sviluppo personale.

Infine, si ringraziano i docenti che hanno accompagnato e supportato i ragazzi, permettendo il pieno successo dell’iniziativa.