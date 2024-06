Cagliari – Melis nuovo direttore generale dei rossoblù. Conferma per Pisacane alla Primavera

CAGLIARI – Un nuovo direttore generale per il Cagliari. “La società ha ratificato la nomina di Stefano Melis a Direttore Generale del Club, a decorrere dal 1° luglio. Continuerà a guidare ad ampio spettro l’area business e media del Cagliari Calcio, una delle tre – insieme a quella corporate e quella sportiva – che compongono la struttura aziendale rossoblù”.Direttore dell’area business e media dal novembre 2022, Stefano Melis è al Cagliari dal 2018, prima come direttore commerciale e in seguito come direttore dello sviluppo strategico, per poi assumere responsabilità sempre più ampie e dirette su aree marketing e comunicazione, linee di ricavo e progetto del nuovo stadio. “Il 35enne, nato a Lanusei, ha nel suo percorso professionale le esperienze al Real Madrid nel settore marketing e nuove tecnologie, quindi gli incarichi di responsabilità nell’area commerciale di Nike, Puma e Vans. Per Nike è stato inoltre Global brand director football, dal 2015 al 2018, supervisionando i progetti nell’ambito dei grandi eventi calcistici internazionali quali Mondiali, Europei e Champions league”. Dal 2019 al 2024 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di FLUORSID.“Accolgo questa nomina con grande gratitudine e senso di responsabilità nei confronti del presidente e dei colleghi tutti – commenta Melis – Sono convinto che sia un’ulteriore spinta per guardare avanti con una visione di insieme, continuando a sviluppare quanto avviato un anno e mezzo fa strutturandoci in tre aree ben definite e dalle competenze precise. La sinergia con Carlo Catte e Nereo Bonato, unitamente ai rispettivi gruppi di lavoro, continua a rappresentare il caposaldo fondamentale per puntare ai prossimi traguardi, soprattutto a dare sempre più valore al Cagliari Calcio e a tutto ciò che rappresenta per la Sardegna e i Sardi nel mondo”.Non è la sola novità in casa rossoblù. “Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che si lega al Club sino al 30 giugno 2026, così come il vice allenatore Matteo Battilana. I due proseguono così insieme l’avventura alla guida della Primavera rossoblù”.Luciano Pirroni