Ricordando Murales: Tazenda Tour 2024

Il tour di Murales approda l’11 maggio a Loceri e il 25 a Sorgono.

Dopo il felice debutto del 20 aprile ad Ossi prosegue a Loceri l’11

maggio (Piazza Nonnu Melis ore 21,30) e a Sorgono (Località San Mauro

ore 22.00) il 25 maggio il Tour 2024 dei Tazenda che, nella sua

formazione full band, è dedicato al ricordo del mitico album _Murales_

e si muove con uno spettacolare impianto scenografico disegnato proprio

per questo tour da Gaetano Garau: come oggi anno regalando al pubblico

della propria terra un vestito nuovo, senza lesinare di quella sana

spettacolarità propria dei grandi palchi.

Sul palco, a fianco ai fondatori Gigi Camedda al piano e Gino Marielli

alle chitarre e al nuovo frontman Nicola Nite a voce e chitarre, ci sono

Massimo Canu al basso, Massimo Cossu alle chitarre, Paolo Erre alle

tastiere e Luca Folino alla batteria.

Mentre parallelamente prosegue il tour in trio, destinato alle location

più raccolte e a ripercorrere i grandi successi storici della band.

Ricordando Murales

I fan della band sanno bene che ogni anno il tour è dedicato ad un

tema, un modo per rendere omaggio a tutto il vasto repertorio degli

oltre 100 brani senza far torto a nessuno: quest’anno i Tazenda hanno

deciso di tornare un po’ alle origini ricordando un album che li ha

lanciati, dopo il noto Sanremo 1991 al quale parteciparono con Bertoli

con _Spunta la luna dal monte_ (versione in italiano della loro

_Disamparados)_ ricevendo una vera e propria ovazione dal pubblico con

uno degli applausi più lunghi della storia di Sanremo. Fu un anno ricco

di riconoscimenti: a partire dalla Targa Tenco per _Disamparados,_

versione originale in sardo della canzone. Senza scordare che Murales ha

venduto più di 200.000 copie e con alcune canzoni come _Mamoiada_,

_Nanneddu meu_(tratta dalla poesia _A Nanni Sulis _di Peppino Mereu) e

la stessa _Disamparados_ ha portato ai Tazenda il Premio Tenco per la

Migliore canzone in dialetto e la vittoria al Cantagiro con il Disco

d’Oro.

I contenuti di Murales

Ma è anche l’album che, attraverso il mescolarsi dei suoni “moderni”

di tastiere e chitarra elettrica con quelli tipici della Sardegna

(launeddas, tenores, fisarmoniche diatoniche), sa dipingere con passione

e tenerezza storie di donne e di uomini, aprendo squarci consapevoli

sulla storia presente e passata. Un album dove folk, rock progressivo,

canzone cantautoriale, melodia confluiscono a dare vita a un oceano di

emozioni immense, che toccano anche chi non mastica il sardo, lingua

scelta per la quasi totalità dell’opera.

Sullo sfondo il ricordo della forza comunicativa dei muralisti, dei

writer della cultura hip hop e degli artisti da zi bao, la protesta che

si può celare dietro la poesia dolce o graffiante della musica rock.

Perché, come ammettono: “Murales è il nostro manifesto perfetto di

quello che volevamo rappresentare e che ancora proviamo a mettere in

scena in occasione del suo 33esimo compleanno.” Non a caso il

_murales_ da sempre ha un potente ruolo di denuncia sociale che permea

da sempre la poesia dei Tazenda, sempre pregna di messaggi forti, sempre

calati nella forza di una musica che sa prendere il suo pubblico dalle

pance: dai temi dell’ecologia a quelli delle ingiustizie e delle

guerre, senza dimenticare le diseguaglianze e la disparità del ruolo

uomo- donna.

Ricordando oggi Murales

Quest’anno quindi, i Tazenda grazie alle porte immaginarie offerte dai

loro celebri testi getteranno il proprio sguardo sui grandi temi a loro

ben cari: e cammineranno in mezzo alla paura delle faide fratricide tra

le stupidità della vanagloria che la vendetta non ha mai offerto

(_Mamojada_); tra i diseredati che cercano cibo negli immondezzai

(_Disamparados_), nello sguardo della luna che ci indica una fioca luce

nella tenebra di certa umanità (_Spunta la luna dal Monte_), nei canti

dei disperati, nelle leggende spaventose che si raccontano ai bambini

per dormire (_Sa mama ‘e su Sole_); nelle corse pazze di quando eravamo

piccoli e come puledri liberi ci perdevamo nel freddo delle campagne

della nostra terra (_Niunu intende_); nei pensieri nebulosi di adulti

non ancora completi (_In sas nues tuas_) per capire le tempeste dei

cieli interiori; nel desiderio di una spiritualità in fasce che anela

al bello e al buono (_Un alenu ‘e Sole_); nelle denunce dei poeti di

tutti i paesi del mondo (_Bonas noas_), in quella tristezza in cui la

perdita di un amore può avvolgere le persone anche nel momento

apparentemente più luminoso come il Natale (_Bon Nadale_). Passeggeremo

nei misteri dei libri di Castaneda e Don Juan sotto un tappeto del

magico Prophet (_Desvelos_).

“Ci ricorderemo – ci raccontano – che ci piacevano gli U2, che ci

nutrivamo di musicassette della tradizione sarda, che Sanremo può fare

il miracolo anche a degli outsider come noi e che, le chitarre

elettriche distorte stanno molto bene con le launeddas e con l’atavico

canto a Tenores. Ribadiremo quanto è efficace un sintetizzatore che

imita il galoppo del cavallo e che un po’ di reggae fa sempre bene

all’anima. Non potremmo evitare di riposare sulle ballad a noi care e

di ballare sui nostri ritmi di sei ottavi e placarci su una rumba

intensa in stile anni Ottanta.”

La Tracklist del concerto

Dopo la prima parte quindi dedicata al ricordo di _Murales_ con

Mamoiada, Spunta la luna dal monte, Sa mama ‘e su sole, Niunu intende,

Desvelos, In sas nues tuas, Un’alenu ‘e sole, Bon Nadale,

Disamparados e Nanneddu meu; la seconda parte del concerto sarà

dedicata a ripercorrere alcuni degli altri grandi successi di questa

band: _Cuore e vento_, _Domo mia_, _Pitzinnos in sa gherra_,

_Carrasecare_. Ma anche determinate tracce del _nuovo corso_: _Amore

nou_, _Dentro le parole._ Salutando il loro amico Andrea Parodi con

l’immarcescebile _No poto reposare_.

La scenografia

L’energia dello spettacolo musicale sarà arricchita dall’utilizzo

di ledwall di ultima generazione e nuovi meccanismi scenografici

meccanici che creeranno veri e propri movimenti di scena sul palco e che

allo stesso tempo consentiranno di realizzare spettacoli a ridotto

impatto ambientale. Alle spalle il lavoro di un consolidato gruppo di

manager, musicisti, disegnatori di luci, laser e giovani creativi

videomaker che contribuiranno alla suggestione della performance.

Giocando in molti casi anche delle scenografie naturali di numerosi

luoghi di interesse archeologico e naturalistico che già hanno aderito

al tour coinvolti anche dall’importante lavoro sull’impatto acustico

e ambientale su cui i Tazenda da tempo lavorano e che, non a caso, li ha

portati l’anno scorso a firmare un progetto come l’EcoFestival.

Anche per il 2024, infatti, sarà riproposta una produzione incentrata

sulla tematica dell’Ecologia, che sarà arricchita da iniziative

collaterali che coinvolgeranno attivamente le comunità dove si

realizzeranno gli spettacoli: il silent concert dei Tazenda saranno solo

il momento centrale dell’Ecofestival.

Parte importante delle date del tour 2024 rimarranno le date indoor:

teatri e club faranno da cornice a uno spettacolo più intimo con una

produzione ridotta, concerti in cui la vicinanza e l’intimità col

pubblico saranno il vero e proprio tratto saliente.