Presentata alla stampa la World Triathlon Championship Series, domani la gara al Poetto

Si è chiuso poco fa a Cagliari l’evento di presentazione alla stampa della tappa italiana della World Triathlon Championship Series che andrà in scena domani

nella splendida spiaggia del Poetto.

Nella Media Room allestita all’Antica Cagliari Poetto, sul lungomare del capoluogo sardo, sono intervenuti

E non è mancato da Roma il saluto del Presidente del Coni Giovanni Malagò:

“Rinnovare l’appuntamento con la World Triathlon Championship Series a Cagliari dà continuità all’importante azione intrapresa dalla Fitri negli ultimi anni e rappresenta una conferma della riconosciuta credibilità che ha saputo conquistare a livello internazionale. In palio ci saranno punti fondamentali per il ranking olimpico, un’ultima chiamata da interpretare come anteprima dei Giochi di Parigi. Siamo orgogliosi che il prestigioso appuntamento venga ospitato in Sardegna, con la possibilità di promuovere – una volta di più – i contenuti di questa meravigliosa disciplina, apprezzabile nella sua massima espressione. Complimenti alla Federazione presieduta da Riccardo Giubilei, un sincero ringraziamento a chiunque contribuirà all’organizzazione dell’evento e un sentito incoraggiamento alle atlete e agli atleti in gara”.