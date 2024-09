“Un giorno d’estate”: La mostra fotografica di Alexa Vinci a Romana, nel progetto “Cinque Paesi in Collina”

di Michele Vacca

“Un giorno d’estate” a Romana, la mostra fotografica di Alexa Vinci, sarà inaugurata domenica 22 settembre alle ore 18.00, in piazza Tola (piazza Balli) nel bellissimo borgo di Romana (SS) .

L’inaugurazione sarà preceduta dagli interventi del sindaco di Romana Lucia Catte, del vice sindaco di Romana Dario Pisanu, della presidente dell’Unione di Comuni del Villanova Giovannina Fresi, del curatore Salvatore Ligios e della fotografa Alexa Vinci.

In serata si esibiranno i gruppi: Coro Bisos e Chertos (Ittiri), Coro Logudoro (Usini), Su Cunsonu Santu Juanne (Thiesi). Il rinfresco finale sarà offerto a cura della Pro Loco di Romana con prodotti tipici del territorio.

La mostra organizzata da Su Palatu Fotografia e curata da Salvatore Ligios, è parte del progetto cinque paesi in collina, che sono: MONTELEONE ROCCA DORIA, MARA, PADRIA , ROMANA, VILLANOVA MONTELEONE, tutti appartenenti all’ UNIONE DI COMUNI DEL VILLANOVA, che ha promosso l’evento.

Le altre esposizioni fotografiche dei “cinque paesi in collina” sono allestite inoltre nei paesi:

Mara con Federica Falcone , dal 31 agosto al 31 dicembre 2024

con , dal 31 agosto al 31 dicembre 2024 Villanova Monteleone con Mario Arca dal 14 settembre al 31 dicembre 2024

con dal 14 settembre al 31 dicembre 2024 Monteleone Rocca Doria con Luca Spano , dal 21 settembre al 31 dicembre 2024

con , dal 21 settembre al 31 dicembre 2024 Padria con Pierluigi Dessì, dal 28 settembre al 31 dicembre 2024

Alexa Vinci, terrà, inoltre a Romana, nei giorni 28-29 settembre, nei locali del Centro culturale, Piazza di Chiesa, con inizio ore 9.30, un Seminario di fotografia tenuto da sul tema “Sguardo e composizione”. Il seminario mirerà ad allenare lo sguardo dei partecipanti, sia nel saper cogliere porzioni di realtà curiose e interessanti della vita quotidiana, sia nel trovare una fra le tante modalità di rappresentazione che si manifesti più affine alla persona e alla situazione presente per comporre al meglio la fotografia.

Sviluppare una sensibilità per ciò che ci circonda giornalmente sarà l’obiettivo del corso, che si svolgerà attuando una piccola indagine circostante al territorio di Romana in cui verranno messi in pratica dei piccoli esercizi per acuire lo sguardo e renderlo consapevole dei piccoli elementi capaci di interagire all’interno di uno scatto. È necessario munirsi di qualsiasi tipo di attrezzatura capace di scattare fotografie digitali. Potranno essere utilizzate fotocamere di qualsiasi tipo, anche compatte automatiche o telefoni cellulari.

La parte finale del seminario comprenderà un’analisi degli scatti dei partecipanti, in cui verrà effettuata una piccola selezione in modo tale che ognuno componga una sequenza del proprio progetto personale.

Il workshop è aperto ad ogni grado di esperienza. I materiali richiesti sono carta, penna, macchina fotografica o cellulare, computer.

Si accettano sino a 20 iscrizioni. La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi e info:

Alexa Vinci :

: Comune di Monteleone Rocca Doria : tel. 079 925117

: tel. 079 925117 Su Palatu Fotografia: cell. 3492974462, mail [email protected]

Biografia Alexa Vinci

Nasce a Bosa nel 1993. Laureata in Cinematografia Documentaria all’Accademia “Mario Sironi” di Sassari ha successivamente frequentato il Master in Photography presso l’Università IUAV di Venezia. Tra il 2022 e il 2023 svolge un tirocinio nello studio fotografico di David Jimenez a Madrid. Nel 2023 ha partecipato a The Photo Solstice, progetto della Fondazione di Sardegna e di Arte Condivisa in Sardegna, sotto la guida di Pino Musi. Interessata alla fotografia come linguaggio, la sua indagine visiva attraversa temi introspettivi e identitari in cui tende a sublimare le scene di vita quotidiana con l’obiettivo di rivelare realtà al di là delle apparenze.

Si segnala la data delle inaugurazioni della quinta e ultima mostra del progetto “Cinque Paesi in Collina”:

sabato 28 settembre, Padria mostra di Pierluigi Dessì.



Al termine delle inaugurazioni verrà presentato il catalogo generale, edito dalla Soter editrice.

Info:

Unione di Comuni del Villanova: [email protected]

Comune di Romana: tel. 079 925013

Su Palatu Fotografia: cell. 3492974462, mail [email protected]

MV