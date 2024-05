Giro d’Italia, Pogacar e la borraccia al bambino – Video

(Adnkronos) – Tadej Pogacar campione totale. Il fuoriclasse sloveno della UAE domina il Giro d'Italia 2024 e si avvia a trionfare. La maglia rosa conquista la sesta vittoria aggiudicandosi anche la 20esima tappa, ultima frazione di montagna con traguardo a Bassano del Grappa. Mentre dà spettacolo sulla salita del Monte Grappa, Pogacar trova il modo per aggiungere un gesto speciale all'ennesima prestazione di applausi. Mentre la strada si arrampica, lo sloveno viene affiancato da un bambino che per alcune decine di metri scorta la bici della maglia rosa. Pogacar intanto si avvicina ad un uomo della UAE che gli passa una borraccia nella fase cruciale della tappa. Il fuoriclasse non ci pensa due volte: prende la borraccia e la consegna immediatamente al bambino, che si ferma dopo aver ricevuto il souvenir speciale dal migliore. — [email protected] (Web Info)