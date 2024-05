Giovani e crisi del volontariato: in un podcast del CSV Sardegna

Giovani e crisi del volontariato: le realtà del terzo settore si presentano in un ciclo di podcast del CSV Sardegna

Cagliari, 10 maggio 2024 – La crisi di vocazioni giovanili e la forte necessità di mantenere vivo un pilastro della società isolana: sono queste le motivazioni che hanno spinto il Centro servizi per il volontariato della Sardegna a varare una nuova iniziativa editoriale, volta a portare la voce delle realtà del Terzo settore isolano al grande pubblico della radio. Con questa iniziativa disponibile in modalità podcast da lunedì 13 maggio 2024, dal titolo “Volontariato: un’occasione per fare la differenza“, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato si rivolgono agli ascoltatori della radio via etere o attraverso il digitale con i canali web e social, raccontando le finalità delle loro attività. L’obiettivo è di sensibilizzare soprattutto i giovani che possono essere invogliati a dedicare del tempo libero al volontariato.

Con questo progetto il Csv Sardegna ha voluto connettere il mondo del volontariato con le tante realtà civili presenti nell’Isola. Oltre al mero gesto di volontariato, infatti, il Terzo settore rappresenta anche un volano importante di sviluppo con i suoi 22mila addetti dipendenti.

«L’auspicio di tutto il Consiglio direttivo del Csv Sardegna è che iniziative come queste possano arrivare al cuore delle persone e favorire la partecipazione all’interno del mondo dell’associazionismo», spiega la presidente del Csv Sardegna, Lucia Coi. «Lo facciamo cercando di valorizzare alcune piccole emittenti locali, utilizzando la loro capacità di penetrazione e comunicazione nei territori. Desidero infine rivolgere un sincero saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno durante le 50 settimane di programmazione, nel corso delle quali potranno ascoltare tantissime testimonianze capaci di smuovere le sensibilità presenti nel nostro cuore».

Il Centro servizi per il volontariato della Sardegna è gestito dal CSS, costituito l’1 giugno 2021. Opera con impegno di personale e risorse finanziarie per supportare lo sviluppo e il consolidamento delle realtà che animano il Terzo settore. Il podcast, caratterizzato da interviste condotte da giornalisti professionisti che si occupano di sociale, si snoda nei racconti degli ospiti che, in modo appassionato e a volte commovente, prendono per mano l’ascoltatore portandolo dentro le storie più straordinarie. Nel corso delle 50 puntate, che andranno in onda settimanalmente, saranno protagoniste grandi realtà come Mondo X-Sardegna, Soccorso alpino e speleologico, Domus de Luna, Il Sicomoro o Domu Mia Muravera, ma anche piccole associazioni che propongono progetti di grande spessore, come Donne al traguardo, Il Seme, Gps Porto Torres o Cherimus.

Per altre notizie clicca qui