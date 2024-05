Ritornano “I Concerti di Primavera” al Teatro Electra di Iglesias

Ritornano “I Concerti di Primavera”. Il 12 maggio al Teatro Electra di Iglesias il concerto “Blu Tango” del Duo Maclé

Sta per terminare il conto alla rovescia per il primo dei tre straordinari appuntamenti della rassegna concertistica “I Concerti di Primavera”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. La manifestazione, insieme alla rassegna estiva “I Tramonti di Porto Flavia” rientra nell’ambito del cartellone “Iglesias Classica” ed è organizzata dall’Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.

Domenica 12 maggio, alle ore 19:30 salirà sul palco del Teatro Electra di Iglesias ilformato dalle pianisteche porteranno in scena il concertocaratterizzato da un repertorio raffinato e coinvolgente che ripercorrerà le più celebri composizioni da

Nella Pampas argentina, il non-luogo del tango, l’uomo ricostruisce la propria identità attraverso l’abbraccio anonimo e felice con l’altro, il diverso da sé. Le parole del tango nei brani di Astor Piazzolla, nelle poesie di Borges, nei testi di Ferrer, nei racconti di Cortázar sono immagini dell’uomo e della donna: reali ed interiori.

I protagonisti, la storia, le parole del tango in un dialogo sonoro con l’America di George Gershwin “con il suo brio nazionale, i suoi blues, la sua pazzia metropolitana”. Infine, la Rapsodia in blu, nel centenario dalla sua prima esecuzione, viene affiancata dai Tre preludi e da un’altra delle più importanti composizioni dello stesso autore: Un Americano a Parigi.

Il Duo Maclé, Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, si forma e perfeziona con Marcella Crudeli. Accoglie nel proprio repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche contemporanee. Si esibisce, fra gli altri, presso il Teatro della Gioventù di Genova, il Miela di Trieste, la Sala del Vasari di Napoli, il Salone Estense di Varese, Casa Donizetti e Sala Piatti di Bergamo, il Teatro Alfieri di Torino; il Teatro delle Erbe, la Palazzina Liberty, Casa Verdi, la Biblioteca Sormani e il Teatro Dal Verme di Milano;

L’Auditorium del Gonfalone, il Teatro Marcello, la Sala Baldini, il Teatro Valle e il Forum di Cultura Austriaco di Roma. Suona in diverse stagioni musicali e per istituzioni europee: Festival Musique à la source Chaudfontaine (Belgio), Portenkirche Fürstenzell (Germania), Fundación Segovia Linares, Veladas Musicales Baeza, Festival Internacional de Música La Rambla (Spagna), Loucen (Repubblica Ceca), Paliesus Manor (Lituania). Tiene concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York, e collabora con Temp’óra International Meeting Bordeaux, Bergen Community College NJ, Conservatorio Hidalgo di Malaga, Unione Lettori Italiani, Milano Classica, Simc Italia, Epta Italy, Rovere d’oro, Novurgìa, Musica Aperta, Book City Milano, Flying Notes Fazioli Malpensa, Ospedale Niguarda, Piano City Milano.

Il Maclé partecipa a progetti internazionali per la promozione della musica nuova con compositori e interpreti. Costituisce il Trio Elié, con il percussionista Elio Marchesini, con cui offre una proposta musicale originale alla ricerca di nuovi modi comunicativi e sonorità timbriche. A partire da un repertorio classico si sperimenta in una lettura multidimensionale aprendosi a sfide interpretative con incursioni nel mondo del jazz, del minimalismo e del rock progressive.

INFO E PRENOTAZIONI

Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione.

I biglietti del concerto saranno acquistabili presso il circuito elettronico del Boxoffice Sardegna al costo di €10,00 Intero (Platea), €7,00 Intero (loggia) e Ridotto bambini sotto i 10 anni e disabili al costo di €7,00, più la prevendita.

I biglietti singoli saranno disponibili una volta conclusa la campagna abbonamenti:

Abbonamento platea: € 25,00 più prevendita

Abbonamento loggia: € 18,00 più prevendita

Per info e prenotazioni: [email protected]; www.associazioneantonstadler.it