Giornata del Sollievo: la Asl n. 1 presenta la rete dei servizi per dare dignità e cure alla persona

Sassari 24 maggio 2024 – L’Asl di Sassari aderisce alla Giornata nazionale del Sollievo promuovendo una campagna di informazione sui servizi offerti nel Nord Ovest Sardegna dalla struttura complessa di Anestesia Territoriale e Cure Palliative, sensibilizzando la popolazione sull’importanza delle terapie.

Domenica 26 maggio si celebra in Italia la Giornata del Sollievo, un appuntamento – giunto alla ventitreesima edizione – fondamentale per riflettere sul valore della qualità della vita, a cui aderisce anche la Asl n. 1 avviando una campagna di informazione sul servizio che nel Nord Ovest della Sardegna viene garantito dalla nuova Struttura di Anestesia Territoriale e Cure Palliative.

“La Asl di Sassari con l’istituzione della struttura complessa all’interno dell’Atto Aziendale ha voluto riconoscere l’importanza della rete delle cure palliative, fondamentale nella presa in carico del paziente e della famiglia, per dare loro dignità e cura anche dinanzi a malattie gravi e croniche. La struttura e’ operativa e ha raggiunto quasi il pieno regime di attività grazie alle tecnologie e numerose risorse umane di cui negli ultimi due anni e’ stata dotata”, spiega il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

“Giornate come queste – afferma il Direttore della Sc di Anestesia Territoriale e Cure Palliative, Vanna Chessa – sono occasioni preziose per diffondere informazioni sulle possibilità offerte sull’insieme di interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, nell’intento di preservare la migliore qualità della vita possibile attraverso il controllo del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale”.

La Sc. Anestesia Territoriale e Cure Palliative ha sede presso il Poliambulatorio Conti, in via Giagu, n. 1 a Sassari: una equipe multidisciplinare, composta da Medici Rianimatori, Oncologi, Internisti, Pneumologi, Psicologi, Assistenti Sociali e Infermieri con specifica formazione, si occupano della presa in carico del paziente e della famiglia in un percorso di cura volto a dare piena dignità al paziente.

Per accedere al Servizio la famiglia del paziente, attraverso richiesta del proprio Medico di Medicina Generale, oppure dello specialista ospedaliero o dei servizi sociali del comune di residenza, devono inoltrare richiesta di accesso al servizio al Punto Unico di Accesso (Pua) della Asl di Sassari: l’equipe prenderà in carico la domanda entro 72 ore dalla richiesta.

Per avere informazioni sul servizio è possibile contattare la Sc. Anestesia Territoriale e Cure Palliative

all’indirizzo mail [email protected] o contattando i numeri di telefono 079 2062901- 923

Il personale della Sc. Anestesia Territoriale e Cure Palliative la prossima settimana sarà presente nello stand istituzionale della Asl di Sassari allestito all’interno della manifestazione internazionale Rally Italia Sardegna in programma ad Alghero dal 30 maggio al 2 giugno prossimo, e sarà impegnato nella campagna di informazione e sensibilizzazione sulle cure palliative offerte nel territorio.