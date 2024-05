GEMITAIZ: al via il 14 giugno da Roma “THE QVC EXPERIENCE”, il tour che ripercorrerà i dieci capitoli della saga che ha segnato la storia del rap italiano negli ultimi quindici anni. Annunciato il sold out della data di Milano

Al via il 14 giugno dal palco del Rock in Roma, il “The QVC Experience” tour di GEMITAIZ, che, a pochi giorni dall’inizio, ha annunciato il tutto esaurito per la data al Carroponte di Milano, prevista per il 13 settembre.

Quest’estate l’artista porterà sui più importanti palchi estivi le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche, per far vivere agli spettatori una vera QVC Experience, in uno show mai visto prima, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica.

Di seguito le prime date del tour organizzate da Magellano Concerti:

14 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA

11 LUGLIO 2024 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

18 LUGLIO 2024 – NAPOLI – EX BASE

19 LUGLIO 2024 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

04 AGOSTO 2024 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST – PARCO GONDAR

06 AGOSTO 2024 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

09 AGOSTO 2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

10 AGOSTO 2024 – CINQUALE (MS) – ARENA DELLA VERSILIA

11 AGOSTO 2024 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

14 AGOSTO 2024 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL

13 SETTEMBRE 2024 – MILANO – CARROPONTE – SOLD OUT

Info biglietti su https://www.magellanoconcerti.it/tour/111/gemitaiz-the-qvc-experience-tour