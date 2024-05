Furgone sbanda e investe camioncino, un morto nel milanese

(Adnkronos) – E' di un morto e di un ferito il bilancio dell' incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. nel milanese. Un furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo su una curva andando a finire nella corsia opposta dove in quel momento transitava un camioncino. L'impatto frontale non ha lasciato scampo al conducente del furgone morto sul colpo. Il conducente del camioncino è stato estratto soccorso dal 118. Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza vettura ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto anche le polizie locali di Busto Garolfo e Parabiago a cui toccherà il compito di stabilire le cause del grave incidente — [email protected] (Web Info)