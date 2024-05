Il fumetto per la creatività e contro lo stigma

ORISTANO, 20 MAGGIO 2024 – Un fumetto per il riscatto e contro lo stigma. Per oltre un mese alcuni utenti della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Asl 5 di Oristano, diretta dalla dottoressa Tatiana Usala e del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, diretto dal dottor Antonio Mignano, si cimenteranno nella costruzione di un fumetto per acquisire autostima in se stessi e socializzare. Un progetto che contribuirà a migliorare e rendere ancora più efficace il loro percorso di cure.IL PROGETTO “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo progetto, realizzato con il contributo della Presidenza per il Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Disabilità, che rientra nell’ambito del Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità ed in stretta collaborazione con l’assessorato regionale alla sanità”, ha esordito il dottor Fabrizio Denti, dirigente psicologo della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e che sta seguendo da vicino questa iniziativa, “medici, psicologi e altre figure professionali da tempo sono impegnati per l’avvio dello stesso progetto”. La S.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha coordinato uno degli ambiti della progettazione, relativo ai percorsi di assistenza alla socializzazione per i minori e i giovani adulti con disturbo dello spettro autistico. Per la sua realizzazione ci si è affidati alla collaborazione della Cooperativa “ECAP” e dell’Accademia d’Arte di Cagliari.IL FUMETTO “Nei cinque incontri disegneremo con i ragazzi e impareremo con loro le basi del disegno, per poi trasferirle nel linguaggio del fumetto e imparare quindi a fare i fumetti”, ha anticipato Stefano Obino, presidente dell’Accademia d’Arte cagliaritana. Una scelta del fumetto non a caso. “Abbiamo constatato un grande interesse da parte dei giovani pazienti verso l’arte del fumetto”, ha aggiunto dottor Denti. Il risultato finale sarà “la messa in grafica del fumetto e la stampa, lo stesso risultato dei fumetti, che noi acquistiamo”.L’ESPERIENZA Sempre Stefano Obino ha spiegato: “Il fumetto offrirà un’opportunità a questi ragazzi. Il fumetto è un grande linguaggio d’espressione. Dunque esprimersi con i fumetti fornirà ai pazienti la possibilità di sperimentare nuovi canali di comunicazione nella loro vita”. Il dottor Denti ha concluso: “Vogliamo proporre così occasioni di socializzazione offrendo esperienze di comunicazione, scambio, condivisione ai partecipanti. Ci aspettiamo dunque di coinvolgere i ragazzi in un’attività nuova e stimolante, solo la prima di una serie di iniziative per i nostri giovani utenti”.