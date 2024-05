Comunali Cagliari, Emanuela Corda: “La piscina incompiuta a San Michele e’ l’emblema dell’incuria della politica degli ultimi vent’anni

Cagliari, 25 maggio 2024 – Proseguono i Flash mob di Emanuela Corda nei quartieri cittadini. Nella mattina di oggi, sabato 25 maggio, la candidata Sindaco di Cagliari con la lista ALTERNATIVA è andata di fronte alla piscina incompiuta tra le via Campeda, Mandrolisai e Abruzzi, nel quartiere di San Michele.

“Quest’opera è l’emblema dell’incuria, del degrado e della vergogna della politica negli ultimi vent’anni – dichiara Corda – Qui sarebbe dovuto sorgere un polo sportivo, un grande centro di aggregazione per i giovani, per gli sportivi, che avrebbe potuto riqualificare tutto il quartiere. E invece, addirittura dal 2004, quando è stato concepito dal Comune il progetto, questa è la situazione. Fino a qualche settimana fa all’interno della struttura andavano i pusher, le persone a drogarsi e a prostituirsi – continua la presidente di ALTERNATIVA – A due settimane dalle elezioni hanno murato l’accesso per evitare di far vedere lo scempio creato all’interno dell’edificio abbandonato. Soldi pubblici buttati al vento: una vergogna che pesa sulla coscienza delle varie Giunte, da Floris, a Zedda e a Truzzu, che si sono avvicendate negli ultimi due decenni, senza mai affrontare in modo serio la questione”.

E sugli interventi dedicati alle periferie e ai giovani la candidata Sindaco sottolinea: “Lo sport è socializzazione e inclusione. Nel nostro programma sono pianificate una serie di riqualificazioni dei quartieri periferici. E le abbiamo pensate partendo soprattutto dai centri sportivi, sia come prospettiva di sviluppo economico, ma soprattutto come un’opportunità di crescita per i giovani”.

LA PISCINA DI VIA CAMPEDA – Nei primi anni Duemila, durante la prima Giunta Floris, il Comune decise di realizzare nello sterrato tra le vie Abruzzi, Campeda e Mandrolisai un centro polisportivo che comprendeva una piscina. Furono stanziati circa 2 milioni di euro. Questa somma fu in parte spesa per i lavori di realizzazione della piscina.

Nel 2014 il Comune decise di ricorrere alla finanza di progetto perché, a seguito della risoluzione contrattuale con l’appaltatore dell’opera, la piscina fu rimasta incompiuta e ciò che era stato costruito non era ancora fruibile. È del 2019 il contratto di concessione con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da SSD Promosport a.r.l. (capogruppo) e ASD Nuotomania. Nel 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento, per un costo di 1.294.275,79 euro. Quasi 500 mila fondi sono del Comune, il resto l’investimento del privato, che gestirà la piscina. Nell’ottobre del 2020 l’allora sindaco Truzzu annuncia l’approvazione delprogetto definitivo per la realizzazione di un centro sportivo polivalente nella via Abruzzi – Quartiere San Michele e che a breve sarebbero iniziati i lavori. Ad oggi la piscina rimane ancora un’incompiuta, ormai da vent’anni.