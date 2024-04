Venerdì 19 aprile incontro su alimentazione e diabete

Un’importante iniziativa di promozione della salute e del benessere, mirata alla corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, realizzata grazie all’Associazione Diabete Zero di Cagliari e AGDIA (Associazione Diabete Infantile Giovanile Adulto) Nuoro, con il coinvolgimento del Consultorio Familiare.

L’evento “La Salute Vien… Mangiando” si svolgerà domani, venerdì 19 aprile, a partire dalle 10.30, nella Casa della Comunità San Francesco di via Demurtas 1, nella Sala Formazione, al secondo piano. L’incontro con la dietista dottoressa Luciana Corgiolu è rivolto alle famiglie, operatori o chiunque abbia interesse, è libero e gratuito, e verterà sulla corretta alimentazione del bambino con diabete.

In linea con gli orientamenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha individuato da tempo l’eccesso e lo squilibrio alimentare quali fattori particolarmente incisivi per lo sviluppo di molte malattie degenerative della nostra epoca (tra le quali, in Sardegna in particolare, spicca purtroppo il diabete), il Consultorio Familiare di Nuoro, in linea con il potenziamento di medicina territoriale e di prossimità per la corretta gestione delle cronicità e della promozione della salute, al centro dell’attenzione della direzione strategica aziendale dell’ASL n. 3, ha promosso con entusiasmo questa iniziativa.

«Il padre di tutti i medici, Ippocrate, diceva: ‘Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo’ – ricorda Gesuina Cherchi, direttrice dei Servizi Socio Sanitari dell’ASL 3 di Nuoro -. Incontri come questo si propongono di far comprendere come l’alimentazione sana e sostenibile sia terapeutica per le cronicità. Permette, infatti, non solo di prevenire, ma anche di curare malattie come il diabete, definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità paradigma delle malattie croniche. E i primi destinatari di questo messaggio sono sicuramente le famiglie, soprattutto quelle che affrontano in prima persona queste condizioni».