 Insulae Lab – Il talento eclettico di Federico Casagrande il 21 aprile sul palco di Berchidda

Una raffinata performance intrisa di pathos emotivo che Federico Casagrande, talento trevigiano trapiantato a Parigi già tanto acclamato chitarrista per la sua capacità di dare forma di musica all’emozione profonda, porterà da gradito e atteso ospite sul palco di Berchidda, in questa terza stagione del progetto Insulae Lab, direzione artistica di Paolo Fresu.

Accadrà domenica 21 aprile alle ore 18.30 nell’accogliente spazio interno di “Sa Casara” in via Umberto I, n 37 a Berchidda. Biglietto intero al costo di 10 € (degustazione di prodotti locali inclusa); disponibili anche i mini abbonamenti di 5 concerti a 40 €. Vendita operativa sul circuito TicketMaster.it. Prenotazioni e info – anche WhatsApp – al 3426476726.

Il suo danzare fra le corde di sentori e rimembranze legati alla musica classica, al jazz e al folk fa del suo essere sul palco un’esperienza a sé stante, colorata di effetti digitali e “Interpretata” da una chitarra “preparata” ad hoc. Un viaggio all’interno di una dimensione sonora vicina e al contempo sconosciuta, da ascoltare e vivere dal primo all’ultimo accordo.

Federico Casagrande ha pubblicato 17 dischi da leader/co-leader, si è esibito in tutto il mondo e si esibisce da solista nei locali underground più intimi e nelle sale dei festival sin dal 2006. È diplomato al Berklee College of Music. Le sue esibizioni da solista si concentrano sulla forma canzone, sia quando si tratta di materiale scritto che di materiale improvvisato. Le idee musicali sono tratte dalla chitarra da tutti gli stili; il contrappunto che ha assimilato durante anni di formazione classica, il linguaggio jazzistico contemporaneo che si può ascoltare nelle sue registrazioni, i riff rock e gli arpeggi pop sono tutti mescolati insieme in una performance che è allo stesso tempo altamente raffinata e piena di pathos emotivo che raggiunge tutti i tipi di pubblico. Nel 2007 ha vinto il Montreux Jazz Festival Guitar Competition: la stampa ha acclamato il suo approccio unico alla chitarra jazz.

Resta aperta la selezione nazionale per una residenza artistica.

Lo Spazio Rossellini è uno straordinario luogo d’incontro dedicato agli spettacoli dal vivo di tradizione e di sperimentazione, polo culturale multidisciplinare del Lazio incastonato nel cuore della città di Roma che un tempo ospitava la realizzazione di alcune tra le più popolari pellicole nazionali e internazionali. Lì, il prossimo 22 novembre, debutterà il nuovo progetto chiamato a sbocciare nell’ambito di “Una striscia di Insulae Mediterranee“, residenza artistica promossa da Insulae Lab in collaborazione con Associazione Teatro dell’Ascolto, Centro di Produzione della Fondazione Musica per Roma, ATCL, Ambasciata di Francia – Institut francais Italia, Festival Una Striscia di Terra Feconda e ospitata nella Casa del Jazz a Roma dal 18 al 21 novembre 2024. Scadenza bando: 31 maggio. Info, modulistica e regolamento su www.insulaelab.com e www.associazioneteatrodellascolto.it