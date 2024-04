Valentina Carati – “Apri le Tue braccia”: l’Unofficial Dance Remix di Mark Donato tocca i 320.000 ascolti

Ecco un bel traguardo celebrato dal dj producer toscano Mark Donato nel panorama della dance italiana. Il suo unofficial remix di Valentina Carati – “Apri le Tue braccia” è stato ascoltato oltre 320.000 volte su Soundcloud. “E’ diventato una sorta di inno per gli amanti della musica che cercano energia e positività”, spiega Mark Donato. Con il suo stile e la sua professionalità ha ha trasformato la dolce melodia di Valentina in un’esplosione di gioia pura che fa battere il cuore a ritmo di musica..”Apri le Tue braccia” ora non è solo un invito a ballare, ma un vero e proprio richiamo alla felicità.

Perché quando gli artisti di qualità collaborano le emozioni arrivano. Valentina Carati, con la sua voce unica, e Mark Donato, con il suo talento indiscusso, regalano a chi ascolta un’esperienza musicale che può toccare l’anima. Basta concedersi la voglia di farsi ‘muovere’ davvero dalla musica e dal ritmo. Questo remix è una dimostrazione di come la musica possa unire le persone e diffondere energia positiva.

Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è senz’altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c’è un bootleg di un brano di Mario Venuti, “Caduto dalle stelle”. La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, “Radio Italia Party”. Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di “Hace Calor” ed uno disco originale, “Bonito”.

