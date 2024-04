Automobilismo – La scuderia RO racing in Piemonte al secondo round dell’Italiano rally con Andreucci e il giovane Rendina

Il fine settimana agonistico che sta per prendere il via vedrà i portacolori della scuderia RO racing impegnati al Rally Regione Piemonte, valido per il Campionato italiano assoluto rally e allo Slalom di Valderice, valido per la Coppa Acisport di quinta zona.

A partire da domani, venerdì dodici aprile e per tutta la giornata di sabato, sarà una nuova tappa del Campionato italiano assoluto rally a tenere alta l’attenzione degli appassionati di motori del suolo italico.

La scuderia RO racing sarà presente al secondo round della massima serie rallistica nazionale, il 18° #RA Rally Regione Piemonte, con due equipaggi che non hanno certo bisogno di presentazione. Il pluricampione italiano Paolo Andreucci, sarà smanioso di provare la Citroen C3, gommata MRF Tyres, della Turbocar, nuovo team dove il blasonato garfagnino è recentemente approdato insieme al suo navigatore Rudy Briani. Il driver di Castelnuovo di Garfagnana continuerà la sua esperienza nella Serie A del rallysmo italiano con il team laziale.

Ad Alba inizierà anche il programma nel Ciar per il giovane e promettente Michael Rendina. Il figlio d’arte romano, in coppia con Mario Pizzuti, sarà al via del Campionato riservato alle due ruote motrici con una Renault Clio Rally4 seguita da Motorsport Italia e gommata Pirelli. Il ragazzetto dal piede pesante proseguirà successivamente il suo impegno con i restanti round della serie Tricolore e avrà il compito di sviluppare la nuova versione della vettura transalpina.

In Sicilia, a essere protagonisti saranno i frequentatori della disciplina degli Slalom. In provincia di Trapani, domenica 14 aprile, andrà, infatti, in scena il 17° Slalom di Valderice, valido per la Coppa Acisport di quinta zona. Nell’agro ericino saranno ben otto i rappresentanti del sodalizio di Cianciana pronti a promettere battaglia.

Nella categoria Racing Start Plus Lorenzo Bonavires sarà presente in classe 2000 con una Renault Clio RS. Yuri Floriani avrà a disposizione la sua Peugeot 106 Rally di classe N1400. Con due Peugeot 106 cercheranno di fare bene, in classe N1600, Maurizio Marino e Francesco Beninati. Con la stessa vettura, ma in categoria RS 1600, sarà ai nastri di partenza Calogero Bellavia. Fabrizio Rinicella con la sua Fiat 126 e Agostino Bonsignore con l’inseparabile Autobianchi A112 saranno sicuri protagonisti nel Gruppo Speciale Slalom. Chi invece vorrà porre il proprio sigillo sulla vittoria finale sarà Salvatore Arresta che disporrà di una performante Gloria B5 Evo motorizzata Suzuki.

