Tutta un’altra squadra quella del rugby in carrozzina. Arrivano buone nuove che faranno crescere ulteriormente il collettivo del rugby in carrozzina saspino.

Nella gara della seconda giornata, sabato 13 aprile 2024, la Sa.Spo affronterà a Roma, ospiti della società ASD Ares, i mostri sacri del Padova Rugby (sei scudetti e quattro super coppe italiane consecutive) con un assetto molto più competitivo rispetto al passato. Infatti, dai Mastini Cangrandi Verona è arrivato in prestito il forte Michele Tebaldi che col suo entusiasmo spronerà i suoi nuovi compagni a fare un gran salto di qualità. Al momento dell’ufficializzazione, il veneto ha speso parole entusiastiche: “Quello che è iniziato un po’ per gioco, per aiutare i ragazzi della Asd Saspo – ha detto – si trasforma in una nuova avventura. Mi impegnerò perché sia un’esperienza utile e fruttuosa per me, per i miei nuovi compagni di squadra e per lo sport del rugby in carrozzina. Ajooo”.

Dalla dichiarazione si evince che Michele aveva già testato la sua nuova squadra giocandoci insieme, in via del tutto informale, nel corso del primo concentramento. I cagliaritani si presentarono infatti alla palestra Mario Lanzi di Vicenza con l’assetto incompleto. Per dar loro comunque l’opportunità di fare esperienza, gli sono venute incontro le altre squadre con aiuti momentanei che però hanno determinato anche delle penalizzazioni in classifica (due punti) per roster incompleto. Ai fini della cronaca il Vicenza si impose 57-25; il Verona per 49-31.

Ora la musica cambia, come precisa anche l’allenatore Nicola Marcello nell’intervista in basso anche se l’avversaria sarà comunque imprendibile. Però nella palestra della Fondazione Santa Lucia in via Ardeatina, si potranno ammirare cose mai viste, un giusto premio per il sodalizio cagliaritano che è in cerca di un ulteriore rinforzo per dar vita a sfide dal divario più contenuto.

SQUADRA E STAFF TECNICO

David Kete, Michele Tebaldi, Simone Melis, Giovanni Ambus, Salomon Menana Abaga Ocomo, Stefano Perra (capitano).

Nicola Marcello (allenatore), Sandro Floris (preparatore atletico), Dario Carrone (assistente tecnico), Roberto Perra (meccanico), Claudio Secci (dirigente accompagnatore), Giorgio Loi (autista)

PROGRAMMA

Sabato 13/04/2024 ore 16.00: Padova Rugby- Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari

NICOLA MARCELLO: “LA STOFFA A DISPOSIZIONE È BUONA”

Tra impegni di lavoro e sportivi è veramente difficile trovare qualche istante per chiacchierare con il tecnico della Sa.Spo. Rugby in carrozzina Nicola Marcello. Questa volta era però importante capire come sta avvenendo la graduale trasformazione degli assetti in campo.

Nicola Marcello, come cambiano le dinamiche della squadra con l’arrivo di Mike Felipe Tebaldi?

Abbiamo un nuovo giocatore che si aggiunge all’organico, con un punteggio 0,5 effettivo, che ci permette di poter giocare con tre quartetti distinti, e quindi migliorare le possibilità di difesa ed attacco. In più Mike è un ragazzo solare, empatico e che ispira immediatamente simpatia ed affetto. Sarà un aiuto importante per il nostro campionato.

Dopo la sfida proibitiva con Padova ti sentirai comunque soddisfatto se…?

Mi sentirò comunque soddisfatto perché so già da adesso che i ragazzi daranno in campo tutto quello che avranno in corpo. Il loro impegno sarà massimale, e non esito ad immaginare superiore al 100%. Non dobbiamo dimostrare nulla, ma semplicemente provare a mettere in campo quello che un’altra stagione di allenamenti e partite ci hanno insegnato. Ricordo sempre che noi siamo al secondo anno di attività; sabato giochiamo contro Padova che ha già superato i dieci anni.

Del primo concentramento che cosa ti è rimasto impresso da parte dei ragazzi?

La loro volontà e costanza nel cercare di sollevare il livello. Atleticamente parlando sono migliorati e li vedo molto più fluidi nei movimenti rispetto alla passata stagione (ma questo è frutto dei costanti allenamenti, a cui nessuno si è mai sottratto). Il fatto di aver tenuto testa un tempo (parziale 23-19) al Verona Cangrandi, con l’aiuto di un giocatore di esperienza come Giuseppe Testa ne è un esempio lampante. Ha saputo disporre la squadra in maniera ottimale, incitandoli e guidandoli. Tutto ciò dimostra che la stoffa c’è e di quella buona pure. Sarà nostro compito trovare il modo di valorizzarla al meglio.

Ora vi attende una missione nella capitale

Partiamo per aggiungere una nuova esperienza. Ringrazio atleti, dirigenti e tecnici che malgrado tutto, ed affrontando numerose difficoltà ci permettono di essere ancora protagonisti in questo campionato, ed in questo sport.