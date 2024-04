Trasimeno Rosé Festival 2024

Trasimeno Rosé Festival 2024: Torna Nel Fine Settimana L’Appuntamento Enoturistico Di Castiglione Del Lago. Il Consorzio Tutela Vini Trasimeno tra i protagonisti della 54a Festa del Tulipano. Dal 25 aprile al 1 maggio carri allegorici rivestiti da un milione di petali, sapori autoctoni e divertimento in uno dei borghi più belli d’Italia.

Il Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno è pronto per la 5a edizione del Trasimeno Rosé Festival, iniziativa volta a promuovere la cultura enologica locale all’interno della tradizionale Festa del Tulipano, suggestiva e folkloristica manifestazione che da 54 anni attira a Castiglione del Lago (Perugia) migliaia di visitatori per celebrare insieme l’avvento della primavera.

Da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio le vie del borgo si riempiranno di colori e profumi, grazie alle sfilate dei carri allegorici rivestiti da oltre un milione di petali di tulipani, alle esibizioni musicali e danzanti e alla ricca proposta di specialità enogastronomiche locali. Le aziende del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno presenteranno una selezione di vini rosati prodotti con l’uva autoctona Trasimeno Gamay e altri vitigni tipici dell’areale. Per l’intera durata della Festa si potranno degustare i vini alla Terrazza del Rosé con vista lago, allestita sul poggio adiacente l’antica fortezza medievale Rocca del Leone. Alla Taverna della Festa del Tulipano sarà predisposta una carta vini dedicata. Nelle giornate delle sfilate (25, 28 e in notturna il 30 aprile) e in occasione del Picnic al Poggio (1 maggio) verrà inoltre offerto a tutti i commensali della Taverna un calice di vino rosato da gustare insieme ai piatti locali, a partire dal pesce di lago.

“La Festa del Tulipano è un evento culturale capace di coinvolgere persone del luogo e turisti in una magica atmosfera di condivisione – afferma Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno –. La sua unicità risiede nei colori, nei profumi, nei sapori che solo qui si possono incontrare e fondere con la bellezza paesaggistica e artistica di Castiglione del Lago. Come produttori rinnoviamo con entusiasmo la nostra presenza perché occasioni come queste sono preziose per innalzare il livello qualitativo dell’offerta enoturistica sul territorio. Il lago Trasimeno ha tutte le potenzialità per catalizzare turisti ed esploratori del gusto che come Consorzio siamo pronti ad accogliere e guidare”.

Grazie alla collaborazione con l’associazione I Borghi più belli d’Italia, la Festa del Tulipano raccoglie maestrie e rappresentanti di diversi paesi italiani, riuniti in sfilata sul tema dell’anno “l’acqua nei borghi più belli d’Italia”: per il Piemonte sarà presente la comunità di Orta San Giulio, per la Lombardia la perla Gardone Riviera, per il Lazio il territorio di Nemi e infine la cittadina medievale umbra di Bevagna.

Il programma completo della Festa del Tulipano è stato presentato dall’associazione organizzatrice Eventi nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sede dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) di Roma. La manifestazione è realizzata anche grazie al sostegno della Regione Umbria, poiché si inquadra nell’ambito del piano di valorizzazione dei vini regionali di qualità in collaborazione con Umbria Top Wines (CSR Umbria 2023-2027 – Intervento SRG10 “Promozione prodotti di qualità”).