Stintino: prende servizio un nuovo Medico di medicina generale

Sassari, 05 aprile 2024 – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari

comunica alla popolazione che nell’ambito 1.2 del Distretto di Sassari,

dal prossimo lunedì, prenderà servizio un nuovo Medico di medicina

generale assegnatario di incarico di titolarità.

Si tratta del dottor Matteo Serra: dall’8 aprile 2024 sarà presente a

Stintino nell’ambulatorio di Piazza Municipio, secondo il seguente

orario:

• martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 12.30

• mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle 17.00

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi, anche

muniti di delega, presso lo sportello di Scelta e revoca del medico del

Distretto di Sassari, nel comune di Porto Torres, in località Andriolu,

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 12.30, e il martedì dalle

ore 14.00 alle 16.30

La scelta del medico potrà essere richiesta anche tramite mail,

all’indirizzo [email protected], in questo caso è

necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera

sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della

delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato.

In seguito alla presa in servizio del dottor Serra l’attività

dell’ambulatorio ASCOT di Stintino si concluderà il 5 aprile 2024.