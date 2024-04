Si è spento Vincenzo Agostino. Giuseppe Antoci: “Porteremo avanti le sue battaglie per la verità e la giustizia”

Si è spento Vincenzo Agostino. Giuseppe Antoci: “Porteremo avanti le sue battaglie per la verità e la giustizia”, Nota Stampa di Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, candidato capolista circoscrizione “isole” al Parlamento Europeo col Movimento Cinque Stelle

“Si è spento Vincenzo Agostino, un uomo che ha lottato una vita intera, instancabilmente, per avere giustizia per la morte del figlio Nino, l’agente di polizia assassinato dalla mafia, assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, l’8 agosto del 1989.

Una lotta per la verità, che troppo spesso tarda ad arrivare in una terra che continua ad avere fame di onestà e di legalità.

Adesso si è ricongiunto in cielo con il figlio Nino, che valorosamente ha dato la vita per servire le istituzioni, la nuora Ida e la moglie Augusta.

Vincenzo conoscerà finalmente la verità su questi truci omicidi e sui depistaggi alle indagini.

Le battaglie di Vincenzo sono e continueranno ad essere le nostre battaglia, in nome di chi ha combattuto senza esitazione, a scapito anche della propria vita, per affermare la legalità in questa terra”.