Sassari, 14 aprile, 2024 – Misericordia e Asl Sassari insieme per un weekend di screening e prevenzione: è in programma dal 18 al 20 aprile prossimo la seconda edizione di “In campo con la salute”, l’iniziativa organizzata dalla Misericordia di Sassari con la partecipazione della Asl di Sassari

Sassari: Misericordia e Asl n. 1 fanno squadra per la prevenzione

Cardiologi, Dermatologi, Diabetologi, Oculisti, Pneumologi e la Segreteria degli Screening Oncologici: sono gli specialisti che presidieranno gli ambulatori del Posto di assistenza socio sanitaria (Pass), che verrà allestito nel Piazzale Antonio Segni di Sassari.

Una tre giorni in cui gli operatori della Asl n. 1 del Distretto socio sanitario di Sassari e del Servizio di Prevenzione e promozione della Salute, e medici volontari e della Misericordia, effettueranno attivita’ di sensibilizzazione, prevenzione e screening di cardiologia, pneumologia, dermatologia e diabetologia, sara’ possibile prenotare un appuntamento per aderire allo screening alla mammella e al colon retto, sulle malattie croniche non trasmissibili (mcnt) e a tutte le campagne di screening oncologici in corso.

“Anche quest’anno, visto il grande riscontro avuto nella scorsa edizione, la Misericordia di Sassari organizza ” In Campo per la Salute ” utilizzando nuovamente la propria struttura ambulatoriale da campo ( P.A.S.S ). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare risposte lla popolazione, concentrandosi in particolare sulle visite specialistiche”, dichiara Giovanni Mura, presidente dell’Associazione Misericordia di Sassari.

“La nostra Azienda è favorevole a forme di collaborazione con il mondo dell’associazionismo e del volontariato, perché dalla collaborazione è possibile creare iniziative virtuose in grado di dare risposte ai bisogni della nostra popolazione”, dichiara Flavio Sensi, direttore generale della Asl di Sassari.

Da lunedì 15 aprile sarà possibile contattare l’Associazione al numero 3273499489 per prenotare un appuntamento presso gli ambulatori che da 18 al 20 aprile saranno attivi nel piazzale Segni di Sassari.

Il programma completo sarà disponibile sul sito web www.misericordia.sassari.it

I numeri dell’edizione 2023

L’edizione 2023 di “In Campo per la Salute ” ha registrato 31 accessi in Cardiologia, 64 in Dermatologia, 61 in Diabetologia, 31 in Oculistica e 36 in Pneumologia. Inoltre sono stati consegnati 100 kit per lo screening del colon retto e sono state prenotate circa 50 mammografie mammografico e pap test.