Renato Zero sold out alla Forte Arena: ci sarà una seconda data

A distanza di 26 anni dall’ultimo volta, il cantautore torna sull’isola con “Autoritratto – I concerti evento”. Due le serate in programma a Santa Margherita di Pula

Renato Zero acclamatissimo in Sardegna. L’annuncio del concerto in programma il 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA), è stato accolto con un fulmineo sold-out. L’entusiasmo dei fan ha quindi spinto gli organizzatori e il cantautore romano a fissare una seconda data:

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 15:00 di martedì 9 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concerti-evento saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

