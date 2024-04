Sabato 13 e domenica 14 aprile, a Codrongianos, con InCoros due appuntamenti con la cultura: si comincerà sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con un laboratorio gratuito di giornalismo partecipativo curato dal giornalista Alessio Lasta e dal videomaker Federico Pisanu.

Progetto InCoros: un laboratorio di giornalismo partecipativo e la presentazione del romanzo L’ALTERNOS di Vindice Lecis

Il corso. Il Comune di Codrongianos si conferma attento alla cultura e alla pratica giornalistica: in collaborazione con Lìberos, organizza un laboratorio di giornalismo partecipativo gratuito tenuto da Alessio Lasta, inviato di Piazzapulita (La7), e Federico Pisanu, videomaker professionista. Il corso si terrà nella biblioteca comunale sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le iscrizioni sono aperte a tutti, a partire dai 16 anni. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected]. Il programma dettagliato del corso e le modalità di iscrizione sono visionabili sul sito di Lìberos.

La presentazione. Nel pomeriggio di sabato, alle 18.30, sarà invece protagonista il giornalista e scrittore sassarese Vindice Lecis, che porterà all’attenzione del pubblico la sua nuova opera “L’Alternos. Il romanzo della Sarda Rivoluzione”, edito da Condaghes, nella biblioteca comunale di Codrongianos. Il libro racconta l’arrivo dei Francesi sulle coste della Sardegna nel 1793 e la loro cacciata, fatti in cui si inserisce la figura di Giovanni Maria Angioy, nominato Alternos e promotore di una serie di riforme che miravano ad abolire il feudalesimo. La presentazione sarà accompagnata dalle letture di Erika Grillo del Teatro delle Forche, con l’autore dialogherà Lorena Piras.

Vindice Lecis (Sassari, 1957), giornalista, ha lavorato per 35 anni al Gruppo editoriale “L´Espresso”. Per Condaghes ha pubblicato i romanzi storici: “Buiakesos. Le guardie del giudice” (2012); “Il condaghe segreto” (2013); “Judikes” (2014); “Rapidum. La cohors II sardorum ai confini dell´impero” (2015); “Le pietre di Nur” (nuova edizione 2016); “Hospiton” (2017), “Ospitone. Dux Barbarie” (2018) e il libro inchiesta “Ollolai e le case a un euro” (2019). Ha scritto inoltre i romanzi: “La resa dei conti” (2003), “Togliatti deve morire” (2005), “Da una parte della barricata” (2007), “Golpe” (2011), “La voce della verità. Storia di Luigi Polano il comunista che beffò Mussolini” (2014), “L´infiltrato” (2016), “Il nemico” (2018), “Il visitatore” (2019), “Il cacciatore di corsari” (2020).

Il progetto InCoros. Nato con la volontà di rigenerare la comunità di Codrongianos, perché sia capace non solo di immaginare un modello diverso di accoglienza, ma per essere messa in condizione di costruire percorsi di nuova economia e potenziamento del tessuto sociale, il progetto InCoros è risultato vincitore del bando borghi storici del Ministero della Cultura, finanziato con i fondi del PNRR. Gli obiettivi sono numerosi e interessano diversi aspetti, tra cui quello culturale. Al riguardo sono previsti, tra gli altri, attività laboratoriali nelle scuole, presentazioni di libri, coordinamento di gruppi di lettura, organizzazione di momenti di scambio che facilitino la creazione di una nuova cultura di comunità sia a Codrongianos sia negli altri comuni del Coros.

L’evento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e dal Ministero della cultura – bando Borghi PNRR.