Poste, Macomer accoglie i servizi della pubblica amministrazione

Poste italiane: Macomer, l’ufficio postale si prepara ad accogliere i servizi della pubblica amministrazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Macomer, in via Gramsci, è interessato dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto aziendale per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Macomer, comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Poste Italiane comunica inoltre che, durante il periodo dei lavori e a partire da lunedì 15 aprile, la continuità dei servizi garantita da un prefabbricato modulare a uso ufficio ubicato nello spazio antistante la sede e operativo secondo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

Presso la nuova sede temporanea saranno attivati quattro sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede, che occupa una superficie di circa 40 m², sarà inoltre dotata di una sala d’attesa con sedute a disposizione della clientela, di un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili e di una sala consulenza.

L’ufficio postale di Macomer riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi.

