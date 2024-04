Per un fronte comune di classe contro la guerra statale a immigrati e rifugiati 

Il dominio italiano nel mediterraneo, specificamente nello scac- chiere occidentale, ha come obbiettivi principali il controllo dei flussi migratori e il possesso del petrolio libico. Dal 2012 questi due obbiettivi si sono fatti più difficili e incerti in seguito alla cre- scente ondata migratoria africana gonfiata dall’afflusso dei profu- ghi di guerra mediorientale e alla disintegrazione dello Stato libico retrocesso a una dilagante guerra civile interna. L’innalzarsi del flusso migratorio e la guerra per bande (Katibe) in Libia, dalle cui coste occidentali parte per Lampedusa il flusso maggiore dell’on- data, ha trasformato la metodologia di controllo dei flussi migratori in strategia militare. E così i due obiettivi di fondo sono entrati a far parte di una strategia unica