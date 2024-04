Oristano – Un fucile e una pistola detenute illegalmente, sequestrate dai carabinieri di Oristano

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati, i militari della Compagnia Carabinieri di Oristano, con il supportodelle Squadre Operative e delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sardegna”, hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio di controllo straordinario del territorio, nel corso della quale hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo italiano 27enne, del luogo, poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione abusiva di 2 armi clandestine (art. 23 l. 110/75, e 697 c.p.).All’esito di una perquisizione eseguita d’iniziativa nelle prime ore del giorno, all’interno dell’abitazione dell’uomo, venivano rinvenuti 1 pistola clandestina, cal 7,65 e un fucile a canne parallele, entrambi con matricola abrasa, e del munizionamento, 70 cartucce in totale.Le armi e le munizioni, sono state sottoposte a sequestro, mentre l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Oristano – Massama, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di Oristano.Il provvedimento eseguito, è una misura pre-cautelare attuata d’iniziativa della Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario di essa, è persona sottoposte alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.