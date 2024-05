Come rimanere aggiornati sulle novità tecnologiche

La tecnologia è in costante cambiamento. Basti pensare come gli strumenti social oggi usati, oppure gli stessi dispositivi con i quali ogni giorno le persone si interfacciano, sono completamente diversi rispetto a quelli esistenti dieci o quindici anni fa.

Il costante e repentino cambiamento di questa scienza impone di rimanere aggiornati sulle novità di settore, soprattutto se si lavora nel mondo del marketing o in altri ambiti che richiedono un ampio uso di tecnologie. Come fare? Ebbene, è la stessa tecnologia che ci offre una pluralità di strumenti con i quali è possibile informarsi sulle ultime novità.

Blog

Per approfondire notizie complete oppure per instaurare una conversazione con persone con interessi affini è possibile consultare dei blog sull’argomento. Tali siti, infatti, sono molto utili per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo digital e non solo.

A seconda dell’argomento d’interesse, infatti, è possibile reperire tantissimi articoli e chiedere informazioni ad altre persone. Ma non finisce qui, su piattaforme del genere, come ad esempio un blog per AI e Creators, è possibile non solo reperire informazioni ed essere aggiornati ma anche reperire materiali tecnologici.

Social network

Ormai tutti trascorrono molto tempo sui diversi social network. Questi strumenti, però, non sono solo fonti di intrattenimento, ma permettono anche di ottenere informazioni importanti su diversi argomenti. Molti esperti, infatti, utilizzano i loro account social per condividere le loro conoscenze con il pubblico, approfondire alcuni argomenti, mostrare novità in anteprima, ecc.

Le piattaforme social, poi, consentono di fare domande e interagire in maniera semplice con gli esperti, per ottenere informazioni aggiuntive o chiarire eventuali dubbi. Ovviamente per rimanere al passo con le novità bisogna seguire i profili più autorevoli e affidabili.

Podcast

Negli ultimi anni, i podcast si sono affermati con prepotenza come strumenti di intrattenimento e di informazione. Ma di cosa si tratta? Questo termine indica dei file audio in formato Mp3, pubblicati da privati o aziende sulle piattaforme online (tra cui pagine social, blog, siti di streaming, ecc.) e fruibili mediante un dispositivo come smartphone, tablet oppure Pc.

I podcast permettono di sfruttare i tempi morti, ad esempio durante un viaggio, per ascoltare contenuti interessanti e rimanere aggiornati senza molto sforzo.

News aggregator

Un altro strumento utile per rimanere sempre aggiornati sulle novità è utilizzare un aggregatore di notizie, o in inglese un news aggregator. Si tratta di un’applicazione o di un plug-in per browser che permette, appunto, di aggregare notizie provenienti da diverse fonti, dopo aver selezionato un argomento di interesse. Questo metodo permette di risparmiare tempo e di scoprire anche nuove fonti interessanti.

Webinar

Nel caso in cui si voglia approfondire ancora di più le proprie conoscenze e informarsi sulle novità tecnologiche, potrebbe essere utile puntare sui webinar. Negli anni questi hanno dimostrato di essere un ottimo strumento per rimanere aggiornati sui temi più disparati che riguardano il mondo digitale e non solo.

Sono particolarmente utili per approfondire, senza perdere troppo tempo, i temi che maggiormente interessano e porre domande a chi presiede l’evento. Infine, risultano essere molto comodi anche perché se non si ha la possibilità di vederli in diretta, spesso viene fornita la possibilità di accesso in differita.