Leone 1857: il primo spot porta la felicità nelle case degli italiani

Collegno (Torino), 11 aprile 2024 – A pochi giorni dal taglio del nastro del cantiere di quella che nell’autunno 2025 diventerà la nuova “Fabbrica della Felicità”, Leone 1857 presenta il suo, in onda dalle 21.00 di domenica 14 aprile in esclusiva contemporaneamente su tutti i canali Mediaset per la prima settimana.

La campagna di comunicazione “La Fabbrica della Felicità” si articolerà su tutti i canali: TV nazionale, TV locale, Piattaforme TV, Affissioni, DOOH, Video digitali, Canali social e comunicazione nei punti vendita in maniera continuativa diffondendo lo spot in diversi formati, rispettivamente da 60, 30 e 15 secondi. Un passo importante, frutto del desiderio di raggiungere il grande pubblico che potrà “vivere un viaggio” attraverso il fantastico mondo di Leone 1857, nell’attesa di realizzare il sogno di visitare il nuovo stabilimento, toccando con mano i prodotti di questa eccellenza italiana.

Inebrianti profumi, brillanti colori e dolci sapori delle pastiglie più conosciute al mondo: lo spot catapulta gli spettatori nel vivo della produzione. Qui, la “Mastra Caramellaia” – riconoscibile dalla sua maestria, attitudine e precisione – con «squisita cura» seleziona i migliori ingredienti naturali, per realizzare un prodotto che dal 1857 non ha mai smesso di stupire il pubblico, insieme a uno staff di appassionati Esperti Confettieri. Al suo fianco il “Tipografo”, impegnato nella realizzazione delle celebri confezioni Leone «meravigliosamente deliziose». Il momento topico dello spot arriva quando l’esplosione di felicità viene innescata da un giovane Esperto Caramellaio che, tirando una leva sul tetto della fabbrica Leone, fa esplodere le pastiglie che raggiungono ogni angolo del mondo: da un piccolo borgo italiano a metropoli lontane come Tokyo e New York.

Spiega Mario De Luca, Marketing Director dell’azienda torinese

«Leone è la Fabbrica della Felicità da quasi 170 anni» spiega Mario De Luca, Marketing Director dell’azienda torinese. «Con il nuovo spot vogliamo raggiungere un pubblico sempre più vasto e diffondere la filosofia del Brand: un inno alla bontà e alla gioia di vivere, un’esplosione di allegria e squisitezza tutte italiane, in grado di viaggiare per il mondo e far vivere a chiunque – e ovunque – dei momenti di pura spensieratezza. I nostri prodotti sono unici perché realizzati da una squadra che lavora in perfetta armonia per rendere le iconiche pastiglie il linguaggio universale della felicità».

La continua ricerca di innovazione e originalità dell’azienda si riflette anche nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia scelte per la produzione dello spot, realizzato da un team di professionisti italiani. Quello di Leone è infatti il primo nel nostro paese a essere realizzato mediante la “Unreal production”, la nuova frontiera creativa nella produzione cinematografica.

Questa tecnica permette di girare scene in ambienti diversi pur rimanendo nello stesso studio grazie al disegno in 3D delle scenografie e all’integrazione in camera mediante live action, consentendo la pre-visualizzazione del risultato finale oltre ad un agevole e tempestivo perfezionamento della sceneggiatura.