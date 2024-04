KIMONO da venerdì 19 aprile “PIENA DI SE” il nuovo brano della cantautrice vincitrice della 13a edizione di X FACTOR

” (Dischi dei Sognatori / distribuito da ADA Music Italy)

“PIENA DI SE“, suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, vede protagonista assoluta la voce eterea di KIMONO.

“PIENA DI SE” è un inno alla bellezza misteriosa della luna come musa ispiratrice. Il brano esplora il desiderio e l’emozione di guardare la luna, riflettendo sul suo fascino etereo ed attraverso sonorità Elettropop/Indie pop, accompagnate da un bouncy groove, invita l’ascoltatore a immergersi in un viaggio emozionale in una notte di luna piena.

Kimono (nome d’arte di Sofia Tornambene) nasce a Civitanova Marche nel 2002 e fin dai 3 anni si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista, partecipando a vari stage, masterclass e concorsi canori. Successivamente inizia a prendere anche lezioni di pianoforte e di chitarra ed a scrivere i suoi primi brani, diventando una cantautrice. Oltre alla musica, Sofia si appassiona fin da piccola al karate, ed è da qui che nasce il nome d’arte Kimono. A febbraio 2019 partecipa a Sanremo Young, classificandosi al terzo posto. Sempre nel 2019 con il brano “A domani per sempre”, scritto a 14 anni, vince la tredicesima edizione di X Factor. Dopo la vittoria firma un contratto con Sony Music e si trasferisce a Milano. Nel 2020 esce il suo secondo singolo “Ruota Panoramica” e pubblica un progetto acustico di tre brani registrati presso gli RCA Studio Sessions (“Tra l’asfalto e le nuvole”, “Finali imprevisti”, “Fiori viola”). Inizia una collaborazione con Maestro e a fine 2020 esce il singolo “Solo” seguito dal primo EP “Dance Mania: Stereo Love” contenente i brani: “Aria”, “Bene Così”, “Eco”, “L’impossibile”, “My love”, “Weekend”, “Nell’Universo”). Nel 2023 escono i singoli “Tempesta” e “In ostaggio” brano con cui Kimono è la vincitrice del New York Canta, il festival della Musica Italiana a Ny.

