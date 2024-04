Isola dei famosi 2024, stasera la seconda puntata: anticipazioni e nominati

(Adnkronos) – E' in arrivo la seconda puntata de 'L’Isola dei Famosi', in onda oggi giovedì 11 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, insieme alla padrona di Casa Vladimir Luxuria, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, pronti a dire la loro senza peli sulla lingua. Questa sera il gruppo dei famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza? Tante le sfide che attendono i nostri Naufraghi. Elenoire Casalegno, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che permetterà ad alcuni naufraghi di salvarsi dalle Nomination. Spazio anche al primo verdetto del televoto: chi si salverà tra Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron? — [email protected] (Web Info)