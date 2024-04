Il presidente della Regione Piemonte incontra Giuseppe Pedretti, Managing Director EMEA Region di PLI

Il presidente della Regione Piemonte incontra Giuseppe Pedretti

Santena (Torino), 11 aprile 2024 – Ieri mattina, PETRONAS Lubricants International ha avuto l’onore di accogliere presso il PETRONAS Global Research & Technology Centre di Santena, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Durante l’incontro sono stati affrontati temi cruciali legati all’innovazione e al futuro del settore automobilistico, con particolare attenzione al miglioramento dell’integrazione territoriale e alla crescita continua del comparto automotive nella Regione, prospettando investimenti importanti per la crescita del settore, soprattutto nell’ambito della ricerca.

Il presidente Cirio ha visitato anche il Museo dell’azienda, ripercorrendo così la storia e l’evoluzione del settore nel corso degli anni. È stato un momento significativo per PLI, poiché ha permesso di condividere con il presidente Cirio anche il patrimonio culturale e umano che la contraddistingue.

Giuseppe Pedretti, Managing Director EMEA Region di PLI, ha espresso gratitudine per la partecipazione del Presidente, sottolineando che ci sono numerosi punti di convergenza sugli obiettivi da raggiungere insieme. Pedretti ha dichiarato: «In questo momento di rapida trasformazione tecnologica dell’industria, qui in PETRONAS crediamo che sia fondamentale investire soprattutto in ricerca e sviluppo, al fine di essere protagonisti nella definizione della mobilità del futuro, come già lo siamo stati negli ultimi 100 anni. In questo viaggio verso il futuro è fondamentale il supporto del territorio, sia per la straordinaria ricchezza di talento umano, sia attraverso la cooperazione con altre aziende leader del settore».

«L’investimento che una realtà d’eccellenza come PETRONAS Lubricants International ha scelto di fare qui a Torino è una delle prove di come il Piemonte sia in grado di attrarre imprese internazionali grazie a un sistema di competenze e professionalità che ha le radici nella sua storia industriale, ma che continua a guardare all’innovazione e al futuro – sottolinea Alberto Cirio, presidente della Regione -.

Questo centro ricerche sorge accanto all’area che un tempo ospitava lo stabilimento Olio Fiat e dove oggi, con il lavoro di oltre 500 persone, si continuano a produrre lubrificanti di ultima generazione per motori di tutto il mondo, inclusi quelli della Formula 1. Una capacità di innovare che rappresenta una forza straordinaria del nostro territorio e che va sostenuta. Entro l’estate attraverso i fondi europei lanceremo un bando da 80 milioni per ricerca e sviluppo a supporto del nostro ecosistema dell’innovazione, valorizzando anche quei progetti che fanno dialogare grandi e piccole-medie imprese con un trasferimento di conoscenze che sono patrimonio prezioso per tutto il nostro sistema produttivo».

PETRONAS Lubricants International rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione nel settore automotive italiano e internazionale: «I nostri dipendenti – ha affermato Giuseppe Pedretti – sono parte integrante del processo di crescita e innovazione. Senza di loro, non avremmo potuto raggiungere i risultati straordinari che abbiamo ottenuto in oltre un secolo di storia».

La visita del Presidente Cirio ha confermato l’impegno reciproco di PETRONAS Lubricants International e della Regione Piemonte nel promuovere lo sviluppo economico e tecnologico della Regione, mantenendo viva la tradizione con uno sguardo fiducioso proiettato al futuro.