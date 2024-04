Il patrimonio fortificato della Sardegna tra storia, arte e architettura

Il patrimonio fortificato della Sardegna tra storia, arte e architettura è l’argomento su cui indaga la Sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli. Con la collaborazione dell’Università di Cagliari e della Cittadella dei Musei, nella cui Sala Coroneo avrà luogo il 23 aprile 2024, alle ore 17, l’evento combina approfondimento culturale e suggestiva visita sotterranea.

Il momento culturale, introdotto e coordinato da Patricia Olivo, presidente della Sezione Sardegna dell’Istituto dei Castelli, prevede la relazione dell’architetto Alessandro Sitzia, funzionario dei Musei Nazionali di Cagliari, che tratterà il tema Il Regio Arsenale e l’evoluzione dei baluardi a nord di Cagliari dal 500 ad oggi.

Dopo la conferenza si propone un’occasione di particolare interesse, per molti del tutto nuova e non facilmente ripetibile. I partecipanti saranno condotti in una visita guidata alle cannoniere sotterranee della cittadella.