Il futuro del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico

Loceri 04 aprile 2024 – E’ partita oggi la campagna informativa attivata dal GAL Ogliastra e relativa al Bando 19.2.1.7.6.2.1.1 rivolto agli Enti Pubblici per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, aree e siti di fruizione pubblica.

L’appuntamento, si è tenuto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Loceri.

Ad aprire la riunione il presidente del GAL Ogliastra Vitale Pili, seguito dalla direttrice della struttura tecnico-organizzativa Franca Seoni che, partendo dagli aspetti salienti del bando, ha illustrato i dettagli dell’avviso.

All’incontro hanno preso parte i sindaci e i progettisti (o i funzionari interni) incaricati dagli Enti. In considerazione delle finalità del Bando, gli incontri sono finalizzati ad “accompagnare” i Comuni nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi, fornendo consigli e suggerimenti per un risultato di maggior efficacia complessiva.

Il bando pubblicato il 28 marzo sul BURAS è rivolto alla promozione e al sostegno agli Enti Pubblici per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, aree e siti di fruizione pubblica che presentano un chiaro interesse storico, culturale, ambientale e paesaggistico.

“E’ questa una occasione straordinaria di valorizzare il nostro patrimonio – ha detto il presidente del GAL Vitale Pili – che includa il restauro o la riqualificazione del capitale paesaggistico con interventi di ristrutturazione in edifici aree e siti che debbono avere un chiaro interesse storico culturale. Comprende anche il restauro di abiti tradizionali, capanne di pastori, vecchi mulini, frantoi, pinnetos, cortes, portali, manufatti tessili, maschere, strumenti della musica popolare, utensili, macchine agricole”.

1.374 mila euro i fondi disponibili, la scadenza è fissata per il prossimo 29 aprile.

Gli uffici del GAL Ogliastra restano a disposizione per incontri personalizzati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati. Il testo del bando è scaricabile dal sito www.galogliastra.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del GAL al telefono 0782.37683, e-mail [email protected].