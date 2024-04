Il Canopoleno al Parlamento Europeo Giovani

Anche quest’anno saranno sei gli allievi del Convitto Nazionale Canopoleno che sono stati selezionati per partecipare alla sessione nazionale del Parlamento Europeo Giovani, che si svolgerà a Milano dal 26 al 30 aprile. Gli studenti sono: Francesca Biddau, Beatrice Lo Chiano, Chiara Peigottu, Giovanna Sanna, Annalisa Secchi e Eleonora Rita Taviani seguite dalla loro docente Lianda Cubeddu. Tutte studentesse del quarto e quinto anno del Liceo Classico Europeo. A Milano, lavoreranno con gli altri istituti selezionati (provenienti da tutta l’Italia) per confrontarsi e dibattere su tematiche importanti come la neuro diversità, lo sviluppo economico nellle zone rurali, e come avvicinare i giovani alle istituzioni europee.

“Dal confronto emergono gli elementi di crescita- sottolinea il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca- e sotto questo aspetto i nostri ragazzi potranno mettere a frutto un’esperienza unica sotto tutti gli aspetti. Per conoscere e apprendere in contesti di più ampio respiro e che come nel caso del Parlamento Europeo, ci coinvolgono tutti.”

Si tratta di una grande opportunità internazionale per gli studenti, che dibattono e si confrontano in lingua inglese su risoluzioni estremamente complesse ed attuali, proprio come i loro colleghi adulti del Parlamento Europeo, a Strasburgo.