Freud scende in campo per la Sicurezza sul Lavoro

Uno studio del centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e laconvivenza organizzativa dell’università cattolica del sacro cuore diBrescia, commissionato da Vega formazione e mega Italia media, mette afuoco una più efficace e pionieristica formazione per tutelare lasalute dei lavoratori.

Non solo nozioni e adempimenti. La formazione passa anche attraverso le

motivazioni personali, le relazioni tra colleghi, la conoscenza dello

stile di apprendimento e il ruolo e la storia di ciascun lavoratore.

I risultati dello studio della cattolica di Brescia verranno presentati

in un seminario in videoconferenza il 15 maggio. L’incontro è

organizzato da Vega formazione e mega Italia media.

È una delle emergenze contemporanee più urgenti da risolvere nel

nostro Paese. Perché ogni anno in Italia le vittime sul lavoro sono

più di 1000. Si muore ogni giorno e più volte al giorno. E la

formazione dei lavoratori è certamente lo strumento preventivo per

eccellenza per impedire queste tragedie quotidiane.

È altrettanto chiaro che il percorso formativo debba essere efficace.

Dalla videoconferenza all’aula, all’E-learning.

Ma non sempre è così. Perché non si tratta solo di recepire mere

nozioni e puntare agli adempimenti legislativi. Esiste anche la

considerazione dell’individuo così come le motivazioni personali, le

relazioni tra colleghi, la conoscenza dello stile di apprendimento e il

ruolo e la storia di ciascun lavoratore.

Per questo Vega Formazione e Mega Italia Media, i due leader nazionali

in questo settore, hanno commissionato uno studio al CERISVICO –

Centro di Ricerca Sullo Sviluppo di Comunità e la Convivenza

Organizzativa, Dipartimento di Psicologia dell’università Cattolica

del Sacro Cuore di Brescia, che verrà presentato il 15 maggio in un

seminario gratuito in videoconferenza dal titolo “Qual è la migliore

formazione per investire in sicurezza? Videoconferenza, Aula o

E-learning?”

“Il futuro della Formazione punta a comprendere l’importanza di

progetti basati sulla valutazione di fattori individuali. Sulle

formazioni pregresse. E ancora sulla necessità di dare attenzione ai

destinatari, alla loro cultura organizzativa – spiega Mauro Rossato,

Presidente di Vega Formazione – Ne consegue, quindi, che anche la

scelta del formatore dovrà essere coerente con le specificità del

contesto in cui si muove il lavoratore nella propria quotidianità e in

considerazione delle proprie esigenze. Non è infatti sufficiente

proporre contenuti quanto più possibile chiari o accattivanti, ma è

necessario che essi siano anche sufficientemente specifici perché i

fruitori della formazione possano identificarsi con essi e ancorarli

alla propria esperienza professionale”.

Su questa linea, dunque, si confronteranno i relatori del seminario.

L’incontro verrà aperto da Tiziano Menduto, giornalista

professionista esperto in materia di sicurezza. Le relatrici, e

responsabili dello studio commissionato da Vega Formazione e da Mega

Italia Media, saranno la Professoressa Laura Galuppo e la Professoressa

Diletta Gazzaroli della Facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore.

Alla tavola rotonda parteciperanno Fabio Pontrandolfi (Responsabile

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Area Lavoro, welfare e capitale

umano Confindustria), Marco Masi (Comitato Tecnico Interregionale

Appalti e Sicurezza), Renata Borgato (Consulente, formatrice,

divulgatrice).

Mentre per le testimonianze e sfide nella pratica, interverranno:

Federico Maritan (Direttore Tecnico Vega Formazione) e Pietro de’

Castiglioni (Responsabile Area Produzione Corsi Mega Italia Media).

La partecipazione al webinar prevede il rilascio di 2 crediti di

aggiornamento per ASPP, RSPP e Formatori sulla Sicurezza ai sensi del

D.I. 6/03/13.

Di seguito il link allo studio del Centro di Ricerca sullo Sviluppo di

Comunità e la Convivenza Organizzativa dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Brescia:

https://www.vegaengineering.com/news/lo-studio-dell-universita-cattolica-di-brescia-per-una-formazione-sulla-sicurezza-di-qualita/

[1]

Di seguito il link per iscriversi al Seminario Gratuito:

https://www.vegaformazione.it/seminario-migliore-formazione-sicurezza-universita-sid1288.html