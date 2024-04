Il 31 maggio 2024 è il termine ultimo per partecipare al Concorso Letterario Argentario 2024 e Premio Caravaggio: importante esserci!,

Ilscade il termine di iscrizione alla settima edizione del Concorso letterario nazionale di narrativa e poesia (edita e inedita) “” organizzato dall’ concorsoargentario2024.altervista.org ).

Il Premio, la cui cerimonia di premiazione si svolge nella suggestiva località di Porto Ercole – Monte Argentario (Grosseto) nel mese di ottobre, è entrato per diritto acquisito, tra i concorsi letterari più partecipati in Italia.

L’ edizione 2023 ha visto una grande adesione di autori provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero e annovera tra i finalisti vincitori del podio nelle varie sezioni: Daniele Cellamare, Maria Primerano, Pierluigi Vito, Gianni Virgadaula, Massimo Calvi, Mehdi Ben Temime, Stefano Rossi, Alessandro Porri, Franco Busato, Roberto Fiorentini, Giorgio Galli, Roberto De Angelis, Maurizio Bacconi, Andrea Marchetti.

Questo successo, si deve all’infaticabile lavoro della dr.ssa Laura Pieroni, che cura da ben sette edizioni, nei minimi particolari, l’organizzazione dell’evento e presiede una giuria competente e specializzata che solo nella precedente edizione, ha esaminato e valutato con attenzione centinaia di opere edite e inedite e assegnato ben oltre 300 premi agli autori, tra podio (primo, secondo e terzo classificato per sezione in concorso) e finalisti/menzioni ex aequo.

Per questa edizione 2024, la sezione dedicata alla narrativa inedita, si arricchisce di una novità che permetterà all’autore che si classificherà al primo posto di aggiudicarsi la pubblicazione gratuita cartacea dell’opera vincitrice (romanzo o raccolta di racconti a tema libero) da parte della casa editrice Santelli.

In tutto sono undici le sezioni che compongono il Premio (narrativa edita/raccolta di racconti/storica/d’emozione/fantasy-fantascienza-horror/giallo-thriller-noir/narrativa edita breve/narrativa inedita/narrativa inedita breve/poesia edita/poesia inedita) per un’ edizione che guarda al futuro con grandi obiettivi di crescita, all’interno di un percorso di continua e costante promozione e valorizzazione dell’eccellenza nella letteratura italiana contemporanea, che avvicina in perfetta sinergia, la vocazione turistica di un paese ricco di storia e incastonato nelle bellezze naturalistiche dell’Argentario, alla cultura e al libro in particolare, diventando uno strumento di approfondimento e trampolino di lancio di opere di primissimo piano e occasione di arricchimento di nuove relazioni sociali, che ogni edizione del Concorso letterario Argentario e Premio Caravaggioporta con se, anno dopo anno.