Festa di Sant’Antiogu becciu, nella chiesetta campestre di Sant’Antioco, domenica 14 aprile

L’evento, che si terrà domenica 14 aprile 2024, vedrà la partecipazione non solo dei residenti di Sanluri, ma anche di quelli di Villanovaforru. I fedeli si riuniranno rispettivamente alle chiese parrocchiali di San Lorenzo con partenza alle 10:30 e San Francesco alle 10:45, per poi dirigersi a piedi verso la chiesetta di Sant’Antioco, dove alle 12:00 i parroci don Mariano e don Marco celebreranno insieme la Santa Messa.

La chiesetta, di pertinenza della diocesi di Cagliari, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, che da sempre partecipa con devozione alla festa in onore del martire. Inoltre, quest’anno l’occasione sarà resa ancora più speciale grazie alla presenza del Comitato “Amici di Sant’Antiogu becciu”, che festeggia il suo decimo anniversario di attività.

Il Comitato, nato nel 2014 con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e la conservazione della chiesetta, conta oggi più di 300 sostenitori e grazie al loro impegno è stato possibile ridare vita al rudere della chiesa, trasformandolo in un parco ambientale e culturale aperto a tutti.

La festa promette di essere un momento di aggregazione e di riflessione per la comunità, un’occasione per rinnovare i legami di amicizia tra i residenti di Sanluri e Villanovaforru e per testimoniare la devozione e la gratitudine verso Sant’Antioco. Le cronache d’archivio indicano che la festa, in passato era animata dalla corsa equestre e da una fiera, dove partecipavano tutte le comunità della zona.

Sarà quindi una giornata all’insegna della fede e della condivisione, che invita tutti a partecipare e a rinnovare il proprio legame con la storia e la tradizione di questa chiesetta campestre così cara ai fedeli della zona.